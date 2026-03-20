Мы не вакцинируемся, болезни возвращаются: ситуация с корью в Латвии может ухудшиться
В Латвии снова фиксируется заболеваемость корью — впервые за несколько лет. Главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале предупреждает: тысячи детей не привиты, а вирус крайне заразен.
Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что по состоянию на 17 марта в Латвии зарегистрировано пять случаев кори. У двух школьников и одного взрослого заболевание подтверждено лабораторно, еще в двух случаях у школьников есть подозрения на болезнь. По имеющейся информации, нет данных о том, что эти дети были вакцинированы.
Это первый зафиксированный всплеск кори в Латвии с 2018 года. Насколько серьезна ситуация сейчас — рассказала руководитель Латвийского центра инфектологии, профессор Рижского университета Страдиня Байба Розентале.
«Это серьезная ситуация, и она была ожидаемой. В Европе уже более десяти лет наблюдаются вспышки кори, во многом из-за недостаточного охвата вакцинацией», — объясняет врач.
Она напоминает, что в Латвии подобные вспышки уже происходили: в 2018 году было зарегистрировано 25 случаев, в 2014 году — 36. Прогнозы, по словам специалиста, неблагоприятные. «По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, около 14 тысяч детей в Латвии в возрасте от 1 до 17 лет не получили ни одной прививки против кори. Это создает высокий риск дальнейшего распространения инфекции», — подчеркивает Розентале.
Корь — крайне заразное заболевание. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и может сохраняться в воздухе до двух часов. «Заражение возможно где угодно — на работе, в общественном транспорте, в магазине или на массовых мероприятиях. Достаточно, чтобы рядом оказался заболевший человек», — говорит специалист.
Заболевание начинается как обычная вирусная инфекция: с повышенной температуры, насморка, кашля и покраснения глаз. «Только на четвертый день появляются характерные высыпания — красные пятна, слегка приподнятые, которые распространяются по телу поэтапно: сначала на лице, затем на туловище и позже на ногах», — поясняет врач.
Однако, по ее словам, болезнь опасна не только симптомами, но и осложнениями. «Часто возникают воспаление среднего уха и пневмония. Но есть и крайне серьезное осложнение — энцефалит, воспаление мозга, которое встречается примерно у одного из 1000–2000 пациентов», — отмечает Розентале.
Вакцинация против кори в Латвии проводится с середины XX века и со временем совершенствовалась. Сегодня используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, которая включена в государственный календарь прививок и оплачивается государством.
«Первую прививку дети должны получить в возрасте 12–15 месяцев, вторую — в 7 лет перед школой. Если вакцинация по каким-то причинам пропущена, ее можно пройти до 25 лет», — уточняет специалист.
«Человек может защитить себя только двумя способами — либо переболев, что может сопровождаться тяжелыми осложнениями, либо вакцинировавшись», — подчеркивает она.
Для предотвращения распространения инфекции необходим так называемый коллективный иммунитет, который достигается при уровне вакцинации не менее 95%. «Сегодня мы видим, что этого уровня нет, и это приводит к возвращению болезней, которые можно было бы полностью контролировать», — говорит Розентале.
Она отмечает, что в XXI веке тяжелое течение кори — это уже тревожный сигнал. «Заболевать и тем более тяжело болеть инфекцией, которую можно предотвратить вакцинацией, в наше время — это анахронизм», — заключает специалист.