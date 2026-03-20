Мы не вакцинируемся, болезни возвращаются: ситуация с корью в Латвии может ухудшиться

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что по состоянию на 17 марта в Латвии зарегистрировано пять случаев кори. У двух школьников и одного взрослого заболевание подтверждено лабораторно, еще в двух случаях у школьников есть подозрения на болезнь. По имеющейся информации, нет данных о том, что эти дети были вакцинированы.