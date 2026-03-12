В Латвии при помощи прививок могут начать защиту новорожденных от опасного вируса

Первоначально планируется найти финансирование для защиты всех новорожденных, родившихся в сезон распространения вируса, а также детей с тяжелыми хроническими заболеваниями до 19-месячного возраста. Если уровень рождаемости сохранится на уровне 2025 года, профилактика потребуется примерно 5000–6000 детям. Для реализации этой программы уже в ноябре этого года потребуется около 600 000 евро.