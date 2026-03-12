В Латвии при помощи прививок могут начать защиту новорожденных от опасного вируса
В Латвии могут начать защищать новорожденных от респираторно-синцитиального вируса (RSV) с помощью длительно действующих антител.
Подкомиссия по общественному здоровью Комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам поддержала идею внедрения в Латвии иммунной защиты новорожденных от респираторно-синцитиального вируса (RSV). Планируется использовать длительно действующие антитела.
Административный руководитель медицинской деятельности Детской клинической университетской больницы и член правления Латвийской ассоциации педиатров Ренате Снипе пояснила на заседании комиссии, что инфекция RSV у младенцев может протекать тяжело, особенно в первые месяцы жизни.
Поэтому предлагается уже в следующем сезоне гриппа начать иммунизацию с помощью длительно действующих моноклональных антител, которые обеспечивают защиту на весь сезон одной дозой.
Первоначально планируется найти финансирование для защиты всех новорожденных, родившихся в сезон распространения вируса, а также детей с тяжелыми хроническими заболеваниями до 19-месячного возраста. Если уровень рождаемости сохранится на уровне 2025 года, профилактика потребуется примерно 5000–6000 детям. Для реализации этой программы уже в ноябре этого года потребуется около 600 000 евро.
Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Лига Аболиня сообщила, что вопросы иммунизации рассматриваются в рамках более широкого планирования общественного здоровья, и сейчас ведутся обсуждения с Национальной службой здравоохранения.
Директор департамента общественного здоровья Минздрава Яна Фелдмане добавила, что профилактика RSV включена в план здоровья матери и ребенка. По ее словам, технически иммунизацию целевых групп можно было бы организовать до ноября, проводя ее через родильные отделения.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Детской клинической университетской больнице сложилась тревожная ситуация - младенцы все чаще попадают в стационар с опасным вирусом RSV.