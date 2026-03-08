Позади остались многие крупные страны. Латвия удивила важным показателем в области автомобилизации населения

Как и в 2023 году, самый высокий показатель в 2024 году зафиксирован в регионе Флеволанд в Нидерландах — 22,1%, что на 5,0 процентного пункта больше по сравнению с 2023 годом. За ним с заметным отрывом следуют Стокгольм в Швеции (14,4%), Ховедстаден в Дании (13,3%), провинция Фламандский Брабант в Бельгии (12,9%) и Мидтьюлланд в Дании (12,6%).