Позади остались многие крупные страны. Латвия удивила важным показателем в области автомобилизации населения
В 2024 году наибольшая доля электрических легковых автомобилей среди всех легковых автомобилей была зарегистрирована в северных регионах Европейского союза. И у Латвии в этой области сравнительно неплохие показатели.
Как и в 2023 году, самый высокий показатель в 2024 году зафиксирован в регионе Флеволанд в Нидерландах — 22,1%, что на 5,0 процентного пункта больше по сравнению с 2023 годом. За ним с заметным отрывом следуют Стокгольм в Швеции (14,4%), Ховедстаден в Дании (13,3%), провинция Фламандский Брабант в Бельгии (12,9%) и Мидтьюлланд в Дании (12,6%).
Как сообщает Eurostat, всего в Европейском союзе есть еще четыре региона, где доля электромобилей превышает 10%: Зеландия (11,6%), Южная Дания (11,0%) и Северная Ютландия (10,2%) в Дании, а также Утрехт в Нидерландах (10,7%).
В Латвии, которая рассматривается в структурах ЕС как один регион, доля электрокаров составляет 1,17%. Это вроде бы немного, но все равно больше, чем в большинстве регионов Испании, Италии, Чехии, Польши, Греции и ряда других стран ЕС.
Латвия обошла также Эстонию (0,93%), и Литву (0,63%), но уступила Вильнюсскому региону (1,62%).
Если рассматривать служебные транспортные средства (грузовики, седельные тягачи и специальные автомобили, без учета прицепов и полуприцепов), то они распределены по регионам Европейского союза более равномерно.
Среди 15 регионов ЕС с самой высокой долей служебных транспортных средств в общем количестве автомобилей в 2024 году первое место занимает Валле-д’Аоста в Италии — 22,0%. Частично это объясняется тем, что регион расположен на границе со Швейцарией и Францией и является важным европейским грузовым коридором между этими странами.
За ним следуют провинция Западная Фландрия в Бельгии (20,5%), а также Северный и Западный регион Ирландии и Французская Гвиана — по 20,0%.
В число 15 лидирующих регионов также вошли четыре региона Финляндии, три региона Бельгии, два региона Испании, а также по одному региону Ирландии и Кипра (который на этом уровне детализации рассматривается как единый регион).
Латвия по этому показателю особо не блещет.
