Пока другие страны вывозят своих граждан с Ближнего Востока, в Латвии ждут решения Кабинета министров
Правительство пока не определило сроки решения о возможной репатриации латвийских подданных из стран Ближнего Востока. Для начала операции требуется одобрение Кабинета министров.
Пока неизвестно, когда правительство может принять решение о репатриации латвийских подданных с Ближнего Востока, сообщили в Государственной канцелярии. Правительство должно принять решение по этому вопросу, так как для использования финансовых ресурсов и координации конкретных оперативных действий необходимо разрешение Кабинета министров. Государственная канцелярия подчеркивает, что это стандартный процесс в ситуациях, требующих участия государства в оказании экстренной консульской помощи.
Министерство иностранных дел (МИД) еще не подало предложение на рассмотрение Кабинета министров, и точные сроки рассмотрения могут быть определены только после официальной подачи документа.
Как сообщалось, деньги на перелет латвийских подданных из ближневосточного региона будут взяты из средств на непредвиденные обстоятельства. По оценкам, один самолет может перевезти около 150 человек, транспортные расходы составят около 1 000 евро на человека, в целом около 150 000 евро за рейс.
В консульском регистре МИД до 4 марта зарегистрировались 624 жителя Латвии, которым нужна помощь для выезда из Объединенных Арабских Эмиратов.