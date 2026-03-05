Пока другие страны вывозят своих граждан с Ближнего Востока, в Латвии ждут решения Кабинета министров

Пока неизвестно, когда правительство может принять решение о репатриации латвийских подданных с Ближнего Востока, сообщили в Государственной канцелярии. Правительство должно принять решение по этому вопросу, так как для использования финансовых ресурсов и координации конкретных оперативных действий необходимо разрешение Кабинета министров. Государственная канцелярия подчеркивает, что это стандартный процесс в ситуациях, требующих участия государства в оказании экстренной консульской помощи.