Брать или не брать деньги с латвийцев за отдых на природе? Между организациями завязался спор

В LOF подчеркивают, что хотя территории, на которые распространится сбор, составляют менее 1% площади Латвии, нововведение в наибольшей степени затронет именно ориентирование. Соревнования традиционно проводятся в природных лесных массивах с разнообразным рельефом и инфраструктурой — прежде всего в национальном парке «Гауя», одном из самых популярных районов среди ориентировщиков. В 2018 году там прошел чемпионат мира по ориентированию.