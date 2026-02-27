Брать или не брать деньги с латвийцев за отдых на природе? Между организациями завязался спор
Латвийская федерация ориентирования возражает против планов Управления охраны природы ввести плату за проведение спортивных мероприятий в охраняемых природных территориях, считая, что это нанесет удар по массовому спорту и противоречит государственным приоритетам в области здоровья и физической активности.
Латвийская федерация ориентирования (LOF) категорически возражает против инициативы Управления охраны природы (DAP) ввести плату за проведение публичных спортивных мероприятий на государственных природных территориях. В связи с решением сократить финансирование, DAP планирует взимать сбор за организацию публичных мероприятий на особо охраняемых природных территориях, если используется государственная собственность, находящаяся в управлении ведомства.
Согласно представленному на согласование в правительство прейскуранту, предусмотрены следующие расценки:
- 110 евро — за мероприятие с участием от 100 до 200 человек;
- 300 евро — от 201 до 500 участников;
- 700 евро — от 501 до 1500 участников;
- 1600 евро — от 1501 до 3000 участников;
- 3030 евро — если число участников превышает 3000 человек.
Плата не будет применяться к мероприятиям с числом участников до 99 человек, а также к многодетным семьям, воспитанникам детских садов, школьникам и студентам.
В LOF подчеркивают, что хотя территории, на которые распространится сбор, составляют менее 1% площади Латвии, нововведение в наибольшей степени затронет именно ориентирование. Соревнования традиционно проводятся в природных лесных массивах с разнообразным рельефом и инфраструктурой — прежде всего в национальном парке «Гауя», одном из самых популярных районов среди ориентировщиков. В 2018 году там прошел чемпионат мира по ориентированию.
Федерация напоминает, что в долине Гауи исторически сформировались крупнейшие центры ориентирования Латвии. По данным LOF, серии стартов, организуемые клубами Сигулды, Цесиса и Валмиеры, являются самыми посещаемыми — по будним вечерам в них регулярно участвуют более 150 спортсменов.
В LOF отмечают, что эти соревнования не являются коммерческими. Организаторы не получают прибыль, а стартовые взносы в размере от двух до семи евро покрывают лишь организационные расходы. Цель мероприятий — популяризация здорового образа жизни, вовлечение общества в физическую активность, знакомство с природой и экологическое просвещение. По мнению федерации, именно ориентировщики заинтересованы в сохранении биоразнообразия, поскольку природа является средой для их спорта.
Президент LOF Юрис Жилко заявил, что при введении платы фактически наказывается та часть общества, которая способствует сохранению природы и развитию массового спорта. Он также указал, что игнорируются механизмы солидарного участия в финансировании инфраструктуры со стороны других посетителей природных территорий.
По словам Жилко, Гаую активно посещают тысячи рыболовов, любители пеших походов, сотни зрителей автогонок, сборщики ягод и грибов, а также значительные потоки байдарочников и иностранные туристы. В совокупности их число в сотни раз превышает количество участников соревнований по ориентированию, а воздействие на природные ценности и инфраструктуру значительно больше.
Выступая против инициативы DAP, представители LOF направили публичное письмо в Министерство умного управления и регионального развития, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство юстиции, Госканцерярию и в подкомиссию по спорту комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
LOF призывает исключить 15-ю статью из проекта прейскуранта DAP как юридически необоснованную и экономически неэффективную, а также предлагает создать постоянную платформу сотрудничества между DAP, VARAM, Министерством образования и науки и организациями массового спорта для обеспечения конструктивного диалога и поиска сбалансированных решений в интересах охраны природы и общественного здоровья.