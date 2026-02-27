Абу Мери до сих пор не отказался от гражданства Ливана. А какова позиция этой страны по вопросу войны в Украине?
Голосование Генассамблеи ООН по резолюции о долгосрочном мире в Украине невольно высветило различия между позициями Латвии и Ливана, что вновь привлекло внимание к двойному гражданству министра здравоохранения Хосама Абу Мери.
В четвертую годовщину российской агрессии против Украины президент Владимир Зеленский поделился результатами голосования Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого 107 государств поддержали резолюцию о долгосрочном мире в Украине. Фото с распределением голосов стало одним из тех международных моментов, которые наглядно показывают, кто открыто поддерживает принципы человечности, а кто предпочитает занять промежуточную позицию.
I am grateful to each of the 107 countries that stood with Ukraine today in defense of life at the @UN.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026
The General Assembly adopted our resolution in support of a lasting peace, with clear calls for a full ceasefire and the return of our people.
These are the right and… pic.twitter.com/s5tmD1Bymm
Кроме того, это голосование невольно напомнило об одном уже не международном, а внутреннем политическом обстоятельстве. В таблице голосования взгляд прежде всего ищет Латвию, однако рядом с ней находится и Ливан. Судя по данным, позиции этих двух стран по резолюции о долгосрочном мире в Украине, которую Россия разрушает уже четвертый год, существенно различаются.
Между тем в правительстве Латвии работает министр, значительная часть публичного образа которого строится на том, что он многие годы живет в Латвии, говорит по-латышски, лечит местных жителей и активно участвует в общественной жизни страны, несмотря на то, что родился в Ливане. Речь идет о министре здравоохранения Хосаме Абу Мери (JV). Он родился гражданином Ливана, а в 2007 году получил гражданство Латвии. Согласно аннотации к соответствующему законопроекту, гражданство было предоставлено за заслуги в развитии неправительственного сектора, содействии межкультурному диалогу, интеграции общества и укреплении гражданского общества.
В Министерство здравоохранения был направлен запрос с просьбой уточнить, убедила ли жизнь в Латвии с 1993 года и получение латвийского гражданства на основании специального решения в какой-то момент министра отказаться от ливанского гражданства. Вопрос представляется уместным, учитывая, что министр представляет политическую силу премьер-министра Эвики Силини и министра иностранных дел Байбы Браже, а позиция Ливана при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по данному вопросу не совпала с позицией Латвии.
Как выяснилось, не убедила. По информации бюро министра, Абу Мери по прежнему имеет двойное гражданство.
Вопрос о том, должен ли министр, занимая высокий государственный пост и обладая доверием избирателей, определиться, в какой стране он «стоит обеими ногами», остается личным и может быть решен только им самим.
Напомним, что Хосам Абу Мери занимает пост министра здравоохранения с 15 сентября 2023 года. Он был депутатом 12 и 14 Сейма, а ранее — депутатом думы Ропажского края.
Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис заявил, что новый закон запрещает гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры, потому что "в случае начала вооруженного конфликта им будет нужно исполнять данную при получении гражданства присягу и законы России и воевать против нас".