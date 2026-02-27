Между тем в правительстве Латвии работает министр, значительная часть публичного образа которого строится на том, что он многие годы живет в Латвии, говорит по-латышски, лечит местных жителей и активно участвует в общественной жизни страны, несмотря на то, что родился в Ливане. Речь идет о министре здравоохранения Хосаме Абу Мери (JV). Он родился гражданином Ливана, а в 2007 году получил гражданство Латвии. Согласно аннотации к соответствующему законопроекту, гражданство было предоставлено за заслуги в развитии неправительственного сектора, содействии межкультурному диалогу, интеграции общества и укреплении гражданского общества.