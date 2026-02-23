Почти "схема Долиной": в Латвии суду предложат решать - кому оставить жилье, купленное у мошенника
После резонансного случая, когда семье грозит потеря единственного жилья, купленного у мошенника, Министерство юстиции предложило поправки, которые позволят суду решать — кому оставить спорную недвижимость.
После общественного возмущения из-за случая, когда одной семье грозит потеря единственного жилья, поскольку оно было приобретено у мошенника, Министерство юстиции внесло в Сейм поправки, которые позволят суду решать, остается ли вовлеченная в преступление недвижимость у нового или прежнего владельца.
Программа TV3 «Nekā personīga» сообщает, что депутаты Сейма уже много лет обсуждают, как защитить добросовестных покупателей, которые, сами того не зная, приобрели недвижимость у мошенников, однако до сих пор решение найдено не было.
Дискуссии активизировались после сюжета о семье Станкевичей, которая в 2020 году приобрела квартиру, взяв ипотечный кредит, но теперь рискует ее потерять, поскольку квартиру продал мошенник.
На заседании подкомиссии Сейма заместитель государственного секретаря Минюста по вопросам правовой политики Анда Смилтена пояснила предложение министерства: «В исключительном случае, если преступным путем полученное имущество является недвижимостью и ее возврат потерпевшему не позволяет справедливо урегулировать уголовно-правовые отношения в отношении третьего лица — добросовестного приобретателя, суд, особо это мотивировав, может оставить имущество в собственности третьего лица, если его право собственности закреплено в публичном реестре».
До сих пор суды в большинстве случаев не трактовали закон в пользу добросовестного приобретателя, и имущество изымалось, отметил депутат Сейма Вилис Сруогис. В свою очередь председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин признал, что прежние формулировки закона не обеспечивали справедливого исхода во всех случаях: «До сих пор мы пытались найти универсальную формулу, чтобы в законе всегда был справедливый результат. Такой возможности нет, потому что в одном случае объективно нужно принимать решение в пользу нового собственника, в другом — важнее защитить интересы прежнего владельца. Сейчас предложено иное решение — предоставить суду право, учитывая все обстоятельства и мотивируя решение, принимать справедливое постановление».
Относительно случая семьи Станкевичей Юдин отметил, что ситуация отличается от других случаев мошенничества, поскольку продавец, хотя и присвоил деньги, действовал на основании действительной доверенности:
«Если он действовал, используя свою доверенность, и не передал деньги собственнику, то предмет преступления — деньги. И единственное, что первый владелец квартиры может требовать, — это деньги от лица, которое их присвоило».
Присяжный адвокат Арманд Раса указывает на абсурдные ситуации, когда даже в случаях, когда закон позволяет сохранить имущество, оно все равно признается полученным преступным путем.
«Имуществом, полученным преступным путем, для преступника является денежный эквивалент, который он получил, продав незаконно приобретенное имущество. Лишение собственности семьи, которая приобрела ее законно, — это попросту несправедливо», — подчеркивает Раса.
Юристы предупреждают, что предлагаемые поправки могут не достичь цели, если добросовестным приобретателям не предоставят право как третьей стороне знакомиться со всеми материалами уголовного дела для полноценной защиты своих интересов.
Тем временем семья Станкевичей с тревогой ждет решения. «Мы полагались на Земельную книгу, на нотариуса, на участие банка. [...] И нам грозит оказаться на улице. Это наш единственный дом. И для наших детей это тоже единственный дом», — сказала программе Инга Станкевича.