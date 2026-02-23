Почти "схема Долиной": в Латвии суду предложат решать - кому оставить жилье, купленное у мошенника

До сих пор суды в большинстве случаев не трактовали закон в пользу добросовестного приобретателя, и имущество изымалось, отметил депутат Сейма Вилис Сруогис. В свою очередь председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин признал, что прежние формулировки закона не обеспечивали справедливого исхода во всех случаях: «До сих пор мы пытались найти универсальную формулу, чтобы в законе всегда был справедливый результат. Такой возможности нет, потому что в одном случае объективно нужно принимать решение в пользу нового собственника, в другом — важнее защитить интересы прежнего владельца. Сейчас предложено иное решение — предоставить суду право, учитывая все обстоятельства и мотивируя решение, принимать справедливое постановление».