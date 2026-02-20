Латвия просит у иностранцев вложить в страну полмиллиарда евро. Куда пойдут эти деньги?

В этом году центральной темой станет развитие инновационной экономики в условиях существенных геополитических изменений. Участники обсудят глобальные тенденции в сфере инноваций, научные достижения в экономике двойного назначения, продовольственную безопасность, зеленую экономику, а также перспективы устойчивого развития в нестабильной и быстро меняющейся международной среде.