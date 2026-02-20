Латвия просит у иностранцев вложить в страну полмиллиарда евро. Куда пойдут эти деньги?
В рамках Международного экономического форума, который пройдет 5–7 марта 2026 года в Риге, в помещениях Латвийской академии наук, будут представлены инвестиционные проекты Латвии общей стоимостью 500 миллионов евро.
На 8-й Международный форум гуманистической экономики соберутся ведущие ученые, предприниматели, инвесторы, представители финансовых институтов и дипломатического корпуса из стран Европейского союза, США, Центральной Азии и Каспийского региона.
Форум проходит под патронажем Европейского парламента и Министерства экономики Латвийской Республики при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) и Industra Bank. Научным партнером мероприятия является University of California, Berkeley Haas — один из ведущих мировых исследовательских центров и признанная «кузница» нобелевских лауреатов.
Главным событием форума станет премьера портфеля латвийских инвестиционных проектов на сумму 500 миллионов евро, подготовленного в сотрудничестве с государственными учреждениями и ведущими отраслевыми партнерами. Эти проекты охватывают стратегически важные направления, в том числе:
- инновации в технологиях и цифровая экономика,
- развитие промышленности и производство с высокой добавленной стоимостью,
- зеленая энергетика и устойчивая инфраструктура,
- логистика и развитие экспортного потенциала,
- научно-технологические и индустриальные кластеры.
Участники смогут не только ознакомиться с проектами, но и провести прямые переговоры с представителями LIAA, Industra Bank, государственных структур и инициаторами проектов, обсудить условия сотрудничества, перспективы реализации и механизмы поддержки инвесторов.
Главная тема форума — экономика инноваций в эпоху геополитических трансформаций
В этом году центральной темой станет развитие инновационной экономики в условиях существенных геополитических изменений. Участники обсудят глобальные тенденции в сфере инноваций, научные достижения в экономике двойного назначения, продовольственную безопасность, зеленую экономику, а также перспективы устойчивого развития в нестабильной и быстро меняющейся международной среде.
Особое внимание будет уделено рынку труда нового поколения: трансформации занятости, влиянию искусственного интеллекта и цифровизации на структуру рабочих мест, инвестициям в развитие человеческого капитала, образованию и профессиональной переквалификации. Эксперты проанализируют, как государственная политика, бизнес и наука могут совместно формировать конкурентоспособный, гибкий и устойчивый рынок труда, способный отвечать на вызовы будущего.
