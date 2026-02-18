Полиция обратилась к латвийским автоводителям с напоминанием об одном правиле и об одном штрафе
Государственная полиция призывает водителей быть особенно внимательными и действовать правильно в ситуациях, когда оперативные службы сопровождают колонну транспортных средств. Полиция продолжает наблюдать, что часть водителей по-прежнему действует не в соответствии с правилами.
Водителям важно помнить, что их обязанность — уступить дорогу оперативному транспортному средству и сопровождаемой колонне. Самое главное, что следует соблюдать водителям:
- заметив оперативный транспорт с включенными синими и красными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, необходимо своевременно снизить скорость и уступить дорогу как транспортным средствам, движущимся в том же направлении, так и встречным транспортным средствам, приблизившись к правому краю проезжей части и остановившись;
- движение разрешается возобновлять только после того, как проедет последнее транспортное средство колонны и оперативный транспорт с включенными синими маячками;
- правила распространяются также на водителей, приближающихся к перекрестку с других направлений — им необходимо остановить транспортное средство перед пересекаемой проезжей частью;
- запрещается вклиниваться в колонну, разрывать ее или следовать за ней с целью быстрее проехать через участок движения;
- особенно важно не совершать резких или опасных маневров. Любое необдуманное действие может привести к риску дорожно-транспортного происшествия или создать угрозу для других участников движения.
Также важно помнить о действиях в случае приближения оперативного транспортного средства с включенным мигающим синим маячком и специальным звуковым сигналом — другие участники дорожного движения обязаны уступить ему дорогу, а при приближении к стоящему оперативному транспортному средству с включенным мигающим синим маячком водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно остановить транспортное средство.
Государственная полиция напоминает - в Законе о дорожном движении установлено, что за нарушение правил, предусматривающих случаи, когда при приближении оперативного транспортного средства необходимо остановить транспортное средство, применяется предупреждение или штраф в размере трех штрафных единиц, что составляет 15 евро.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии вводят новый порядок оплаты штрафов, выписанных автоводителям.