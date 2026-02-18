Полиция обратилась к латвийским автоводителям с напоминанием об одном правиле и об одном штрафе

Также важно помнить о действиях в случае приближения оперативного транспортного средства с включенным мигающим синим маячком и специальным звуковым сигналом — другие участники дорожного движения обязаны уступить ему дорогу, а при приближении к стоящему оперативному транспортному средству с включенным мигающим синим маячком водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно остановить транспортное средство.