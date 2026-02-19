Рижский дом конгрессов превратится в современный концертный зал: законопроект двигается вперед
Для повышения доступности профессиональной музыки, развития музыкальной отрасли и проведения культурных мероприятий международного уровня в Риге будет создан новый акустический концертный зал.
Инициированный депутатами законопроект о Национальном концертном зале «Рижская филармония» Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке в среду, 18 февраля, концептуально поддержала в первом чтении. Концертный зал планируется создать путём реконструкции и расширения Рижского дома конгрессов.
Комиссия подчёркивает, что национальный концертный зал «Рижская филармония» является значимым объектом для культурного развития всей Латвии. Законопроект предусматривает присвоение концертному залу статуса объекта национальных интересов. Закон необходим для установления особого правового регулирования его создания. Он будет касаться вопросов строительства и финансирования, а также регулировать использование и права собственности на концертный зал.
Предполагается, что строительство будет осуществлять Рижское самоуправление в сотрудничестве с Министерством культуры. Законопроект устанавливает, что до 31 декабря текущего года самоуправление обеспечит разработку строительного проекта в соответствии с идеей, выбранной на конкурсе эскизов. До конца года муниципалитет также представит министерству контрольную смету проекта для согласования. Как сообщили в Рижском самоуправлении, договоры на проектирование уже заключены.
Разработка строительного проекта будет финансироваться Министерством культуры из средств государственного бюджета. В свою очередь, строительные работы до ввода объекта в эксплуатацию профинансирует Рижское самоуправление. Кабинет министров определит порядок, в котором государство возместит муниципалитету понесённые финансовые вложения. Концертный зал должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через четыре года после получения финансирования.
Согласно расчётам архитекторов — победителей конкурса эскизов, основанным на ценах 2023 года, реализация проекта концертного зала может обойтись примерно в 61,3 миллиона евро, говорится в аннотации к законопроекту.
Планируется, что качество строительства будет контролировать совет по строительству концертного зала. В его состав войдут представители Министерства культуры, Рижского самоуправления и Латвийского национального симфонического оркестра. Также в совет будет включён представитель общественной организации, представляющей музыкальную отрасль, представитель Союза архитекторов Латвии и четыре человека, приглашённые министром культуры и обладающие опытом в области музыки, финансов, охраны культурного наследия или права.
Предполагается, что после завершения строительства Рижское самоуправление передаст концертный зал в долгосрочное пользование Министерству культуры. Министерство обеспечит его деятельность, содержание и управление, а также определит порядок использования.
Чтобы законопроект вступил в силу, он должен быть поддержан Сеймом в трёх чтениях.