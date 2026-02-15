Неудачный креатив: Ķekava Latvija поздравила латвийскую олимпийскую чемпионку и вызвала волну критики
Известная латвийская компания Ķekava Latvija оказалась в центре скандала после попытки креативно поздравить олимпийскую чемпионку Элину Иеву Боту. Иллюстрация с курицей на санях вызвала волну возмущения в соцсетях.
10 февраля Латвия получила долгожданный повод для радости: саночница Элина Иева Бота стала вице-чемпионкой Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это была первая медаль страны на нынешних Играх и историческое достижение — первая награда независимой Латвии в женских одиночных заездах.
Спортсменку активно поздравляли как частные лица, так и компании. Однако для известного производителя мясной продукции Ķekava Latvija попытка креатива обернулась репутационным конфузом. В своем поздравительном посте компания написала: «Самые громкие аплодисменты и поздравления нашей землячке Элине Иеве Боте, которая доказала, на что способны латыши! Пусть удача не покидает — продолжаем поддерживать своих, двигаясь к мечтам и высшим целям!»
Однако внимание пользователей привлекла не столько подпись, сколько изображение: на иллюстрации была показана курица в шлеме, спускающаяся на санях с медалью на шее. Очевидно, что авторы публикации не собирались сравнивать спортсменку с курицей, а хотели обыграть профиль компании, специализирующейся на птицеводстве. Тем не менее многие восприняли визуальный образ как неуместный и даже оскорбительный.
Пост вскоре удалили, однако пользователи успели сохранить скриншоты. В соцсетях разгорелась дискуссия о границах креатива в корпоративных коммуникациях. Консультант по цифровому маркетингу Эдгар Короневскис в сети X (Twitter) прокомментировал ситуацию: «Так и хочется просто оставить это здесь. Понимаю, что ИИ способен создавать “чудеса”, забавные изображения, но зачем использовать это дальше в публикациях в социальных сетях?»
Tā gribas vienkārši te to atstāt. Saprotu, ka AI spēj radīt "brīnumus", jautrus attēlus, bet kādēļ šo izmantot tālāk sociālo mediju publikācijās :/ pic.twitter.com/P2Y4RSjRIW— Edgars Koroņevskis (@koronevskis) February 11, 2026
В комментариях многие согласились, что в данном случае стремление к креативности оказалось быстрее критического мышления. Пользователи отмечали, что в момент национальной гордости стоило выбрать более уважительный и сдержанный формат поздравления.