Неудачный креатив: Ķekava Latvija поздравила латвийскую олимпийскую чемпионку и вызвала волну критики

Однако внимание пользователей привлекла не столько подпись, сколько изображение: на иллюстрации была показана курица в шлеме, спускающаяся на санях с медалью на шее. Очевидно, что авторы публикации не собирались сравнивать спортсменку с курицей, а хотели обыграть профиль компании, специализирующейся на птицеводстве. Тем не менее многие восприняли визуальный образ как неуместный и даже оскорбительный.