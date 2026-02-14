Борьба с алкоголизмом в Латвии от царя до КПСС: времена меняются, но тяга к бутылке всегда побеждает

Помогли ли такие ограничения искоренить пьянство? Нет, конечно. Несмотря на то что государство развернуло довольно широкую антиалкогольную кампанию с соответствующей рекламой и просветительскими лекциями. Часть людей все равно хотела отдыхать за стаканом или бутылкой и находила десятки способов это сделать. Например, трактирщики после установленного времени продавали алкоголь «из-под прилавка» — коньяк, поданный в кофейниках, вовсе не изобретение времен Горбачева, этот прием хорошо знали уже наши прадеды. Повсюду появлялись многочисленные нелегальные "точки", хотя тогда такого слова еще не существовало. Предприимчивые дельцы предлагали большие конфеты с алкогольной начинкой, причем заливали не только ром или ликер, но и спирт. Другие столь же изобретательные предприниматели выпустили 10 000 специально заказанных плоских стеклянных бутылочек, которые легко можно было спрятать в кармане и время от времени отпивать глоток. Разумеется, полицейские пытались ловить нелегальных торговцев и даже обходили трактиры, нюхая содержимое кружек и стаканов на столах, однако это мало помогало; попробуй докажи, что именно этот посетитель пил из этой кружки! Вот как официальный журнал «Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis» описывал один из таких рейдов: «Поразительное зрелище было в Юрмальской гостинице, где публика помогала официантам выпить и спрятать остатки опьяняющего напитка. Здесь несколько чиновников были бессильны бороться с пьяницами, которые не только бранились и свистели, создавая шум вместе с джаз-бэндом, но и вырывали у чиновников из рук бутылки пива и водки». Недолго пришлось ждать появления закрытых клубов, на которые ограничения торговли алкоголем фактически не распространялись. Теоретически попасть туда могли только члены клуба, однако членские билеты выписывались на месте за пару латов.