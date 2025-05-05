Тот самый "Тройной": почему одеколон в СССР использовался не только по прямому назначению

Производство доверили Государственной спиртовой монополии, и в первой партии было произведено 8000 литров. Разработчики рецептуры обещали учитывать даже самые изысканные запросы потребителей. Хотя государственный одеколон изначально предлагался как дезинфицирующее средство, уже тогда находились умельцы, использовавшие его и внутренне. Один парикмахер, например, был уволен за то, что не только украл одеколон, но и выпил его. Надо сказать, традиция пить всякие суррогаты — одеколон, древесный спирт, политуру — появилась еще при царе. После введения «сухого закона» в Российской империи в 1914 году, при дефиците нормального алкоголя, люди начали употреблять то, что вообще не предназначалось для питья. Впрочем, в межвоенной Латвии такое явление было редкостью.