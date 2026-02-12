В бывшей республике СССР решили существенно понизить статус русского языка
В проекте новой Конституции Казахстана в статье о том, где используется русский язык, заменили слово «наравне» на слово «наряду». Это вроде бы небольшое изменение имеет большое значение для использования великого и могучего в стране. Об этом пишет "Новая газета".
Государственным языком был и остаётся казахский, но механика применения русского языка в госорганах меняется. Если раньше информацию должны были дать на русском в том же объёме, что и на казахском, то теперь это будет происходить, похоже, по запросу самого гражданина. Те же депутаты парламента, которые входят в состав конституционной комиссии, могут продолжать выступать на русском, но в целом им никто не обязан теперь объяснять выступления коллег на государственном языке.
"Российские СМИ, которые дали эту новость и на уровне федеральных сайтов, и на уровне регионов (об этом написал даже сайт «Кубанские новости»), в своих высказываниях пока весьма аккуратны — зато в комментариях люди массово обвиняют Казахстан в «чёрной неблагодарности» и традиционно сравнивают его с Украиной. Вот, мол, там тоже пытались ущемить русский язык — и смотрите, к чему привело. Вторая эмоция — уныние: даже «союзник», который всегда говорит о «добрососедстве», очень быстро отпочковывается. И с российской стороны это так и выглядит. Но в Казахстане к этому изменению отнеслись куда спокойнее (хотя волнения тоже были — просто совсем с другого фланга). Тому есть три простые причины", - объясняет НГ.
Во-первых, сфера применения русского языка как языка «межнационального общения» сильно сократилась сама по себе. Такой конструкт, кстати, был лишь в Конституции 1993 года, а с 1995 года речь всегда ведётся как раз про «наравне с государственным». Демографически и культурно Казахстан сильно поменялся за последний десяток лет — новое поколение молодых граждан казахский воспринимает именно как первый и нередко единственный язык.
Если речь идёт об изучении других языков, то учат английский, французский, китайский. Русский присутствует как фон — но в целом фон уходящий.
"В обычной жизни сфера применения казахского языка растёт естественным образом. Да, летом посол Казахстана в России Даурен Абаев утверждал, что 95% граждан страны владеют русским языком (без уточнения, откуда он взял такие цифры, но с оговоркой «по-моему») — но говорят-то уже больше на казахском", - комментирует газета.
