В бывшей республике СССР решили существенно понизить статус русского языка

"Российские СМИ, которые дали эту новость и на уровне федеральных сайтов, и на уровне регионов (об этом написал даже сайт «Кубанские новости»), в своих высказываниях пока весьма аккуратны — зато в комментариях люди массово обвиняют Казахстан в «чёрной неблагодарности» и традиционно сравнивают его с Украиной. Вот, мол, там тоже пытались ущемить русский язык — и смотрите, к чему привело. Вторая эмоция — уныние: даже «союзник», который всегда говорит о «добрососедстве», очень быстро отпочковывается. И с российской стороны это так и выглядит. Но в Казахстане к этому изменению отнеслись куда спокойнее (хотя волнения тоже были — просто совсем с другого фланга). Тому есть три простые причины", - объясняет НГ.