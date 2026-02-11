Активисты утверждают, что одна латвийская птицефабрика вводит в заблуждение покупателей
Как сообщает организация по защите животных Dzīvnieku brīvība, после внеплановой проверки Продовольственно-ветеринарной службы (Pārtikas un veterinārais dienests - PVD) подтвердились опасения относительно умышленного введения потребителей в заблуждение на производстве Alūksnes putnu ferma.
В январе этого года, реагируя на заявление общества Dzīvnieku brīvība, Продовольственно-ветеринарная служба провела внеплановую проверку в помещениях для содержания кур-несушек APF. Проверка выявила, что в двух помещениях, зарегистрированных как системы содержания вне клеток (птичник), часть кур фактически находилась в клетках.
Инспекторы установили, что предприятие использует так называемые «комби», или комбинированные системы, у которых вручную закрыты боковые конструкции, фактически превращая их в клетки. Закрытым в клетках курам был запрещен доступ к подстилке и возможность рыться в ней, что является одной из базовых потребностей кур-несушек. В связи с установленными нарушениями Продовольно-ветеринарная служба возбудила дело об административном правонарушении против Alūksnes putnu ferma.
Сообщение в Продовольно-ветеринарную службу общество Dzīvnieku brīvība подготовило на основании показаний сотрудника предприятия. В распоряжении общества имеется информация, что подобный обман с маркировкой яиц в APF продолжается годами, а ранее нарушения не выявлялись потому, что производителей заранее предупреждают о плановых проверках, что позволяет перед приходом инспекторов открывать клетки и создавать впечатление бесклеточного содержания.
Руководитель общества Dzīvnieku brīvība Катрине Кригере отмечает: «Это циничный двойной обман — страдают и животные, и покупатели. Потребители платят больше, чтобы поддержать более этичное отношение к животным, однако APF обманывает их ради собственной прибыли. Этот случай является неопровержимым доказательством того, что действующая система позволяет манипулировать доверием общества. Единственным надежным решением против такого мошенничества является полный запрет клеток, включая комбинированные клеточные системы».
Инцидент происходит в тот момент, когда в Сейме рассматривается законопроект о запрете клеток для кур-несушек в Латвии. Dzīvnieku brīvība призывает депутатов и разработчиков политики действовать решительно. «Пока существуют клетки, существует и возможность манипулировать системой и вводить потребителей в заблуждение. Если клеток не будет, не будет и возможности обмана потребителей», — подчеркивает организация.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии намерены ужесточить наказания для владельцев домашних животных.