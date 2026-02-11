Активисты утверждают, что одна латвийская птицефабрика вводит в заблуждение покупателей

Инспекторы установили, что предприятие использует так называемые «комби», или комбинированные системы, у которых вручную закрыты боковые конструкции, фактически превращая их в клетки. Закрытым в клетках курам был запрещен доступ к подстилке и возможность рыться в ней, что является одной из базовых потребностей кур-несушек. В связи с установленными нарушениями Продовольно-ветеринарная служба возбудила дело об административном правонарушении против Alūksnes putnu ferma.