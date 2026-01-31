В Латвии намерены ужесточить наказания для владельцев домашних животных

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поддерживает эту инициативу, подчеркивая: «Нелегальное разведение кошек и собак с целью получения прибыли нередко происходит в абсолютно неприемлемых и жестоких условиях, создавая серьезные нарушения благополучия животных. Это насилие над животными, которое в нашем обществе недопустимо и за которое уже сейчас законом предусмотрена ответственность. Одновременно мы видим, что регулирование на практике не достигает своей цели. Поэтому мы пересмотрим существующие составы правонарушений и размеры наказаний как за нелегальное разведение и торговлю собаками и кошками, так и за другие нарушения, чтобы регулирование ответственности было и эффективным, и действительно сдерживающим. Животные в жизни человека — это гораздо больше, чем имущество или источник дохода, это спутники и члены семьи, защита которых является ответственностью всего общества».