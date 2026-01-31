В Латвии намерены ужесточить наказания для владельцев домашних животных
Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере поручила усовершенствовать регулирование ответственности в сфере защиты животных. Цель — укрепить благополучие животных и защитить их от жестокого использования в целях извлечения прибыли.
26 января 2026 года министерство получило письмо от Латвийской ветеринарной ассоциации, в котором было предложено увеличить размеры наказаний за вред, причиняемый животным и обществу в результате недобросовестного разведения и торговли животными, а также в других случаях.
Министерство юстиции пересмотрит общую ситуацию, чтобы возможности применения административной и уголовной ответственности максимально охватывали все случаи, когда действия людей наносят ущерб благополучию и жизни животных, например при нелегальном разведении и торговле собаками и кошками, а также при других нарушениях правил отчуждения животных.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере поддерживает эту инициативу, подчеркивая: «Нелегальное разведение кошек и собак с целью получения прибыли нередко происходит в абсолютно неприемлемых и жестоких условиях, создавая серьезные нарушения благополучия животных. Это насилие над животными, которое в нашем обществе недопустимо и за которое уже сейчас законом предусмотрена ответственность. Одновременно мы видим, что регулирование на практике не достигает своей цели. Поэтому мы пересмотрим существующие составы правонарушений и размеры наказаний как за нелегальное разведение и торговлю собаками и кошками, так и за другие нарушения, чтобы регулирование ответственности было и эффективным, и действительно сдерживающим. Животные в жизни человека — это гораздо больше, чем имущество или источник дохода, это спутники и члены семьи, защита которых является ответственностью всего общества».
Ранее уже вступили в силу разработанные Министерством юстиции поправки к уголовному законодательству, предусматривающие усиленную ответственность за жестокое обращение с животным или его истязание, если это повлекло гибель животного.
Из уголовного законодательства также были исключены дополнительные наказания в виде общественных работ и денежного штрафа за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, или за истязание животного, установив наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права содержать животных определенного вида или всех видов на срок до пяти лет.
Кроме того, уголовное законодательство было дополнено нормой, предусматривающей лишение свободы на срок до шести лет с лишением права содержать животных определенного вида или всех видов на срок до пяти лет за жестокое обращение с животным или его истязание, если это совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего.