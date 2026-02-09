Проверить анализы, выписки и даже сменить врача за пару кликов: какие данные теперь доступны всем в E-veselība
Жители Латвии теперь могут бесплатно просматривать в системе E-veselība результаты своих лабораторных анализов, исследований визуальной диагностики и многое другое.
Государственный портал www.eveseliba.gov.lv предоставляет жителям возможность бесплатно получать доступ к своим медицинским документам, включая результаты лабораторных анализов, больничные выписки (эпикризы) и результаты исследований визуальной диагностики. Сервис обеспечивает наглядный и удобный доступ к важным данным о здоровье, помогая пациентам лучше понимать состояние своего здоровья и отслеживать процесс лечения.
Какие медицинские документы можно просмотреть в E-veselība?
После аутентификации в системе E-veselība с использованием электронной подписи (eParaksts), SmartID или электронной идентификационной карты (eID) жители могут просматривать важную информацию о своем здоровье.
- Раздел «Результаты лабораторных исследований». Содержит бесплатные отчёты об анализах с 2024 года — как по исследованиям, оплаченным государством, так и по тем, которые оплатил сам пациент.
- Раздел «Электронные направления» (E-nosūtījumi). Здесь хранятся направления, выписанные врачом для консультаций специалистов, проведения диагностических исследований и получения медицинской помощи на дому. В них можно увидеть как необходимую услугу, так и срок действия электронного направления. Планируется, что после 5 мая будет осуществлён отказ от бумажных направлений и их замена электронными e-направлениями.
- Раздел «Карта пациента» содержит различные виды бесплатных медицинских документов, в том числе: больничные выписки, описания оказанных амбулаторных услуг, результаты и описания исследований визуальной диагностики.
Дополнительно в разделе «Карта пациента» врач может указать основные данные о здоровье пациента — информацию о диагностированных аллергиях и других хронических заболеваниях, перенесённых хирургических операциях, а также регулярно применяемых лекарствах и медицинских изделиях. Однако доступность этой информации зависит от проактивных действий врача и ручного ввода актуальных данных.
- Раздел «Рецепты» содержит выписанные электронные рецепты на лекарственные средства и медицинские изделия.
- Раздел «Листы нетрудоспособности» - здесь доступна информация о периодах нетрудоспособности и статусах листов.
- Раздел «Данные о вакцинации» - опубликованы данные как о вакцинах, оплаченных государством, так и о платных вакцинах с 2024 года.
- Раздел «Семейный врач и EHIC (EVAK). Доступны данные: о Европейской карте медицинского страхования (EVAK); о семейном враче, при необходимости здесь же можно сменить семейного врача.
Как быстро данные появляются в E-veselība?
Медицинские учреждения несут ответственность за то, чтобы представленные в E-veselība документы были доступны жителям своевременно и надлежащего качества. Это определено правилами Кабинета министров № 134 «Правила о единой электронной информационной системе здравоохранения».
На практике это означает:
- электронные рецепты и электронные направления отображаются в E-veselība сразу после подписи врача;
- результаты лабораторных исследований обычно загружаются в тот же день, когда лаборатория их подтверждает;
- описания исследований — не позднее пяти рабочих дней после визита в амбулаторное медицинское учреждение или в течение 14 дней после исследования в стационаре;
- больничные эпикризы должны быть загружены в E-veselība не позднее пяти дней после выписки из больницы.
Своевременная и качественная подача документов обеспечивает быстрый доступ жителей к своим медицинским данным, позволяет другим врачам получать полную информацию о состоянии здоровья пациента и снижает административную нагрузку, возникающую при необходимости уточнения или повторного запроса документов. Это является важным условием непрерывного и безопасного оказания медицинской помощи.
Следует учитывать, что в E-veselība отображаются только те медицинские данные, которые были внесены медицинскими работниками, поэтому информация в системе накапливается постепенно. Чем активнее врачи и фармацевты используют E-veselība, тем больше данных будет доступно. Внесение исторических медицинских данных не является обязательным для медицинских работников, однако может осуществляться добровольно при необходимости.
Растёт количество медицинских документов в E-veselība
В целом в системе E-veselība увеличивается количество загружаемых медицинских документов — электронных рецептов, больничных выписок, результатов исследований визуальной диагностики и лабораторных анализов.
В 2025 году в системе E-veselība был обеспечен бесплатный доступ к 4,7 млн результатов лабораторных исследований из 25 крупнейших лабораторий Латвии. Также в E-veselība было загружено 1,3 млн исследований визуальной диагностики и 1,8 млн заключений по их результатам. В 2025 году существенно выросло и количество больничных выписок (эпикризов): в E-veselība был обеспечен доступ более чем к 440 000 эпикризам.
Как жителю просмотреть свои медицинские документы в E-veselība?
1. Авторизуйтесь на портале E-veselība
Для доступа к данным о здоровье на портале www.eveseliba.gov.lv необходимо нажать кнопку «Pieslēgties» («Войти») и использовать безопасные средства аутентификации — eParaksts, SmartID или eID.
2. Откройте раздел «Медицинские документы»
После входа в меню выберите раздел «Карта пациента» и подраздел «Медицинские документы».
Аналогичным образом житель может просматривать в E-veselība медицинские данные своих детей или лиц, которые делегировали ему право доступа к своим данным (например, если пожилой человек делегировал просмотр данных родственнику).
3. Отберите необходимые документы
Для поиска документов данные можно фильтровать по нескольким параметрам:
- период времени (общий выбранный период не должен превышать 365 дней);
- медицинское учреждение, где было проведено обследование или лечение;
- медицинский работник, подготовивший документ;
- группа или тип документа.
Для просмотра документов нажмите кнопку «Atlasīt» («Отобрать»).
Если необходимо отобрать все актуальные медицинские документы, укажите только нужный период времени и убедитесь, что в остальных фильтрах удалены ранее выбранные значения (например, конкретный врач или учреждение), затем нажмите «Atlasīt».
4. Просмотрите документ подробно
Нажав кнопку «Skatīt» («Просмотреть»), можно увидеть подробную информацию о содержании документа, включая:
- диагнозы;
- результаты обследований;
- ход лечения;
- рекомендации.
В случае любых неясностей, связанных с использованием E-veselība или возможными техническими вопросами, жителей приглашают обращаться в службу поддержки пользователей E-veselība: