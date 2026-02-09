Проверить анализы, выписки и даже сменить врача за пару кликов: какие данные теперь доступны всем в E-veselība

В 2025 году в системе E-veselība был обеспечен бесплатный доступ к 4,7 млн результатов лабораторных исследований из 25 крупнейших лабораторий Латвии. Также в E-veselība было загружено 1,3 млн исследований визуальной диагностики и 1,8 млн заключений по их результатам. В 2025 году существенно выросло и количество больничных выписок (эпикризов): в E-veselība был обеспечен доступ более чем к 440 000 эпикризам.