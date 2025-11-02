Эта настройка в системе E-veselība есть только у 10% жителей - а должна быть у всех
Большинство жителей Латвии в случае ухудшения здоровья могут оказаться в больнице совершенно одни — их родственники или друзья не имеют права узнать о состоянии пациента, даже в какую клинику его доставили. Всё потому, что в системе E-veselība (электронное здравоохранение) отметку о доверенном лице сделали лишь около 10% населения. Это значит, что ни служба неотложной помощи, ни больница не могут сообщить звонившему никакой информации.
Контактное лицо — только по желанию
Медики призывают жителей указать контактное лицо на случай чрезвычайных ситуаций в системе E-veselība. По закону о правах пациентов, данные о здоровье считаются особо охраняемыми и не подлежат разглашению. Если такой отметки нет, врачи и скорая помощь обязаны сохранять полное молчание, сообщает LSM.lv.
Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) признают, что ежедневно получают до 10 звонков от отчаявшихся родственников, которые пытаются узнать, куда увезли близкого человека.
«Мы стараемся помочь, но можем сообщать информацию только если в E-veselība указано контактное лицо. Это требование закона о правах пациента», — объяснила заместитель руководителя Оперативного центра NMPD Диана Ткаченко.
При этом медики стараются поддержать звонивших хотя бы намёками: если пациент был в Риге, возможны лишь две больницы, и скорая везёт всегда в ближайшую.
Указать контактное лицо можно и у семейного врача
Министерство здравоохранения напоминает, что каждый может добавить контактное лицо в своём профиле E-veselība — это займёт несколько минут. Если человек не пользуется порталом, запись можно сделать во время визита к семейному врачу. Сейчас это сделали около 200 тысяч жителей, то есть лишь каждый десятый.
Где граница между законом и человечностью
Омбудсмен Карина Палкова отмечает, что в Латвии действует очень строгий режим защиты данных, однако Гражданский закон обязывает заботиться о близких. «Это вопрос человеческий. Мы говорим о праве пациента на поддержку и о долге семьи заботиться. Здесь нужен баланс — закон нельзя толковать без духа человечности», — подчеркнула Палкова.
По её мнению, решение может быть простым: в больнице можно фиксировать звонок, записывать персональный код и степень родства звонящего и предоставлять минимальную информацию — например, что человек жив, находится под наблюдением. Подобные дела уже рассматривались в судах, и Европейский суд подтвердил, что такая информация может быть предоставлена при наличии подтверждённого родства.
Как избежать неизвестности
Если в E-veselība указано контактное лицо, этот вопрос решается автоматически. Им может быть не только родственник, но и сосед, друг или коллега — любой человек, которому вы доверяете.
Эксперты подчёркивают: сделать отметку — значит защитить себя и близких от ситуации, когда никто не знает, где вы и что с вами.