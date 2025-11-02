Эта настройка в системе E-veselība есть только у 10% жителей - а должна быть у всех

Министерство здравоохранения напоминает, что каждый может добавить контактное лицо в своём профиле E-veselība — это займёт несколько минут. Если человек не пользуется порталом, запись можно сделать во время визита к семейному врачу. Сейчас это сделали около 200 тысяч жителей, то есть лишь каждый десятый.