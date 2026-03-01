Весна приближается: на следующей неделе местами температура воздуха поднимется до +10 градусов
Новая неделя начнется с оттепели и мокрого снега, однако уже к середине придет антициклон — и ночные морозы до -7 сменятся солнечными днями с температурой до +10 градусов.
В ближайшие ночи воздух во многих местах охладится до 0, -3 градусов, тогда как днём на всей территории страны ожидается положительная температура, в связи с чем продолжится таяние снега, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Количество осадков будет небольшим, и с изменением температуры воздуха будет меняться и их вид.
В начале недели погодные условия останутся схожими — небо будет преимущественно облачным, местами прояснится и выглянет солнце. Временами ожидаются небольшие осадки — преимущественно дождь и мокрый снег, во вторник локально возможна гололедица. В понедельник ветер сменится на западный и юго-западный, на морском побережье он будет порывистым. Ночью воздух охладится до +2, -3 градусов. Дневная максимальная температура ожидается в пределах +1, +6 градусов, местами при прояснении небо воздух прогреется ещё на градус, в результате чего снежный покров будет быстро таять.
С середины недели усилится влияние антициклона — с повышением атмосферного давления небо будет чаще проясняться, осадков будет мало, и ветер тоже будет слабым. Ночью температура воздуха будет преимущественно отрицательной — воздух охладится до -1, -7 градусов, однако днём при солнечной погоде термометр местами достигнет отметки +10 градусов.