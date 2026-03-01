Весна приближается: на следующей неделе местами температура воздуха поднимется до +10 градусов

В начале недели погодные условия останутся схожими — небо будет преимущественно облачным, местами прояснится и выглянет солнце. Временами ожидаются небольшие осадки — преимущественно дождь и мокрый снег, во вторник локально возможна гололедица. В понедельник ветер сменится на западный и юго-западный, на морском побережье он будет порывистым. Ночью воздух охладится до +2, -3 градусов. Дневная максимальная температура ожидается в пределах +1, +6 градусов, местами при прояснении небо воздух прогреется ещё на градус, в результате чего снежный покров будет быстро таять.