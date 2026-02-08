Легенды черной вдовы. Бель Ганнес убивала мужей и любовников, но так и не была поймана

Джон Андерсон откликнулся на объявление Бель Ганнес в 1907 году. Вот как он сам рассказывал о том, что произошло: «Я прочитал объявление, в котором миловидная и обеспеченная вдова приглашала мужчину средних лет вступить с ней в переписку на предмет серьезных отношений. Я написал, она ответила. А потом пригласила приехать. Я приехал, мы очень мило посидели, поговорили. Было уже поздно, и Белли предложила переночевать у нее. Я согласился, а ночью меня как будто что-то толкнуло. Открываю глаза и вижу хозяйку. Она стояла со свечой в руке и просто смотрела на меня. Но от этого взгляда у меня все внутри похолодело. Я сделал вид, что продолжаю спать. Но как только она вышла, я тут же оделся и тихонько вышел из дома. Больше я туда не вернулся».