Сильный мороз ночью и солнце днем: прогноз погоды на понедельник

Холодная ночь ожидается и в столице: воздух остынет до -15…-17°, а дальше от центра города температура будет на один-два градуса ниже. Погода будет сухой и со слабым ветром. В понедельник небо временами затянут облака, однако осадки не ожидаются. Будет дуть слабый южный ветер, а в утренние часы в отдельных районах сохранится туман. Температура воздуха повысится до -6…-11°, местами на побережье потеплеет до -5…-6°.