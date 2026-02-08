Сильный мороз ночью и солнце днем: прогноз погоды на понедельник
Ночь на понедельник в Латвии снова будет очень холодной: местами ожидается до -23°, в Риге — до -15…-17°. Днем осадков не прогнозируется, но утром в отдельных районах возможен туман.
Ночь на понедельник снова принесет более низкие температуры воздуха — он остынет до -14…-19°, а местами в центральных и восточных районах ожидается сильный мороз -20…-23°. На небе будет мало облаков, осадков они не принесут, и при слабом ветре в отдельных районах сгустится туман.
Холодная ночь ожидается и в столице: воздух остынет до -15…-17°, а дальше от центра города температура будет на один-два градуса ниже. Погода будет сухой и со слабым ветром. В понедельник небо временами затянут облака, однако осадки не ожидаются. Будет дуть слабый южный ветер, а в утренние часы в отдельных районах сохранится туман. Температура воздуха повысится до -6…-11°, местами на побережье потеплеет до -5…-6°.
В Риге день будет сухим и в основном солнечным. Будет дуть слабый южный ветер, и воздух прогреется до -7…-8°.