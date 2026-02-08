Латвийские биатлонисты в смешанной эстафете заняли на Олимпийских играх 12-е место

Биркенталс принял эстафету седьмым, на первом огневом рубеже лежа отстрелялся без ошибок, однако на стрельбе стоя использовал три дополнительных патрона и заработал штрафной круг. Бендикe он передал эстафету десятым. В разговоре с Латвийским телевидением он сказал, что поначалу было трудно войти в соревновательный ритм и лыжный ход был более тяжелым, но в целом он чувствовал себя хорошо.