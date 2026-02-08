Латвийские биатлонисты в смешанной эстафете заняли на Олимпийских играх 12-е место
На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо латвийские биатлонисты в смешанной эстафете заняли 12-е место, а победу одержала сборная Франции.
В заявке сборной Латвии на смешанную эстафету по биатлону были ведущие представители этого вида спорта — Андрейс Расторгуевс, Ренарс Биркенталс, Байба Бендика и Эстере Волфа. Латвийская команда, которая впервые участвовала в смешанной эстафете на Олимпийских играх, стартовала под 17-м номером среди 21 сборной.
Латвийские биатлонисты с двумя штрафными кругами и девятью дополнительными патронами на финише уступили победителям три минуты и 13 секунд.
Золотые медали завоевала сборная Франции — Эрик Перо, Кантен Фийон-Майе, Лу Жанмонно и Жулиa Симон. Победители финишировали за один час, четыре минуты и 15,5 секунды.
Сборная Италии, уступив лидерам 25,8 секунды, заняла второе место. Хозяев представляли Томмазо Джакомел, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци.
Сборная Германии в составе Юстуса Стрелова, Филиппа Наврата, Ванессы Фойгт и Франциски Пройс заняла третье место, отстав от Франции на одну минуту и 5,3 секунды.
Из латвийских биатлонистов первым на дистанцию вышел Расторгуевс, который на первом огневом рубеже лежа быстро поразил все пять мишеней, а на втором рубеже использовал один дополнительный патрон. В интервью Латвийскому телевидению Расторгуевс отметил, что на трассе чувствовал себя хорошо и лыжи были подготовлены удачно.
Биркенталс принял эстафету седьмым, на первом огневом рубеже лежа отстрелялся без ошибок, однако на стрельбе стоя использовал три дополнительных патрона и заработал штрафной круг. Бендикe он передал эстафету десятым. В разговоре с Латвийским телевидением он сказал, что поначалу было трудно войти в соревновательный ритм и лыжный ход был более тяжелым, но в целом он чувствовал себя хорошо.
Бендика как на первом, так и на втором огневом рубеже использовала по одному дополнительному патрону. Эстафету Волфе она передала десятой.
Волфа на первом огневом рубеже отстрелялась без ошибок, однако на втором использовала три дополнительных патрона и прошла один штрафной круг, финишировав на 12-м месте.
Сборные Эстонии и Литвы заняли соответственно 15-е и 20-е места.