Растительные масла против сливочного: 30 лет наблюдений дали ответ - какие жиры действительно полезнее

Результаты оказались показательными. Люди, которые употребляли больше всего сливочного масла, имели на 15 процентов более высокий риск смерти по любой причине по сравнению с теми, кто ел его минимально. В то же время участники, чей рацион был богат растительными маслами, демонстрировали на 16 процентов более низкий риск смерти. Даже небольшие изменения в питании давали заметный эффект. Замена всего 10 граммов сливочного масла в день — примерно двух чайных ложек — на такое же количество растительного масла была связана со снижением общей смертности и смертности от рака примерно на 17 процентов.