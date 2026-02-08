Растительные масла против сливочного: 30 лет наблюдений дали ответ - какие жиры действительно полезнее
Исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA Internal Medicine, показало: замена сливочного масла растительными маслами может существенно снизить риск преждевременной смерти.
Работа отличалась сразу несколькими важными особенностями: в исследовании приняли участие более 221 тысячи взрослых американцев, а их рацион отслеживался на протяжении более чем 30 лет. Это позволило ученым не просто сравнить разные типы жиров, а напрямую оценить последствия замещения сливочного масла растительными маслами — соевым, рапсовым и оливковым. По словам одного из авторов исследования, научного сотрудника больницы Brigham and Women’s Hospital Ю Чжана, именно такой подход дает более точную основу для диетологических рекомендаций, чем исследования, рассматривающие жиры в целом, без учета конкретных замен в рационе.
Результаты оказались показательными. Люди, которые употребляли больше всего сливочного масла, имели на 15 процентов более высокий риск смерти по любой причине по сравнению с теми, кто ел его минимально. В то же время участники, чей рацион был богат растительными маслами, демонстрировали на 16 процентов более низкий риск смерти. Даже небольшие изменения в питании давали заметный эффект. Замена всего 10 граммов сливочного масла в день — примерно двух чайных ложек — на такое же количество растительного масла была связана со снижением общей смертности и смертности от рака примерно на 17 процентов.
Ключевое различие между этими продуктами заключается в составе жиров. В сливочном масле около 70 процентов жиров являются насыщенными. Для сравнения: в оливковом масле насыщенных жиров около 14 процентов, в соевом — 16 процентов, а в рапсовом — всего 7 процентов. Медики давно связывают избыточное потребление насыщенных жиров с повышением уровня холестерина, воспалительными процессами и ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные масла, напротив, богаты ненасыщенными жирами и антиоксидантами, включая витамин Е, который помогает защищать клетки от окислительного повреждения и снижает воспаление.
При этом исследователи подчеркивают и ограничения работы. Данные о питании собирались с помощью анкет, заполненных самими участниками, что не позволяет гарантировать стопроцентную точность. Кроме того, некоторые испытуемые могли путать сливочное масло с маргарином при заполнении опросов, так как эти продукты внешне схожи. Несмотря на эти оговорки, ученые считают, что результаты исследования подтверждают давно известный вывод: умеренная замена животных жиров растительными может быть простым и эффективным шагом к улучшению здоровья и снижению рисков преждевременной смертности.