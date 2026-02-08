Внешний долг Латвии продолжает быстро расти. Экономисты объяснили, к чему это может привести
Устойчивость государственного долга во многом зависит от экономического роста: если он сильный, более высокий долг легче управляем, если рост слабый, даже более низкий долг может создавать проблемы, на сайте Makroekonomika.lv пишут экономисты Банк Латвии Мартиньш Битанc и Эрнестс Романовс.
Экономисты напоминают, что формирование государственного бюджета на 2026 год сопровождалось более активными, чем в другие годы, дискуссиями о растущем бюджетном дефиците, который, как ожидается, сохранится на высоком уровне и в последующие годы. Министерство финансов прогнозирует, что дефицит бюджета в 2026 году превысит 3 процента от внутреннего валового продукта (ВВП), а в последующие годы приблизится к 4 процентам от ВВП.
Соответственно, продолжит расти и уровень государственного долга. Если до кризиса Covid-19 уровень долга сектора общего государственного управления Латвии колебался около 40 процентов от ВВП, то в настоящее время он уже превышает 45 процентов от ВВП, а в ближайшие годы, согласно прогнозам, достигнет более 50 процентов, а в пессимистичных сценариях даже 60 процентов от ВВП.
Экономисты отмечают, что устойчивость государственного долга не является вопросом с однозначным ответом. Она определяется множеством различных как объективных, так и субъективных факторов. С одной стороны, уровень долга Латвии является самым высоким среди стран Балтии, хотя основные вызовы, связанные с расходами государственного бюджета, такие как безопасность, демография и образование, во многом схожи.
С другой стороны, по сравнению с другими государствами Европейского союза долг Латвии по-прежнему остается относительно низким. Средний уровень долга по ЕС в настоящее время немного превышает 80 процентов от ВВП, и даже у Германии, которая долгое время считалась эталоном фискальной дисциплины в Европе, уровень долга сейчас превышает 60 процентов от ВВП.
Экономисты указывают, что не существует некоего критического уровня долга, после которого его динамика становится неконтролируемой и сам долг — неустойчивым. Например, Бельгия способна длительное время поддерживать уровень долга даже выше 100 процентов от ВВП, тогда как такие страны, как Италия и Франция, при схожем уровне долга сталкиваются с трудностями его управления. По мере роста сомнений в устойчивости долга начинают увеличиваться процентные ставки заимствований, что еще больше усложняет контроль над долгом.
Устойчивость долга в значительной степени зависит от экономического роста: если он сильный, более высокий долг легче управляем, но если рост слабый, даже более низкий долг может стать проблемой, поясняют экономисты. Важным является и направление фискальной политики: сокращение дефицита и нисходящая траектория долга в целом зачастую более благоприятны для его устойчивости, чем сравнительно низкий уровень долга при быстром росте, добавляют они.
Кроме того, экономисты Банка Латвии подчеркивают важность общего рыночного настроения. При низких процентных ставках высокий долг может казаться приемлемым и легко обслуживаемым, однако оценка устойчивости долга может резко измениться в случае роста ставок заимствований, например в результате изменений монетарной политики центральных банков.
Таким образом, размышляя об устойчивости долга, не следует концентрироваться на одном конкретном числе. Необходимо анализировать риски, даже если мы точно не знаем, когда они могут реализоваться. Чем выше долг, тем выше уязвимость государства к внешним потрясениям. Каждый шок, который при низком уровне долга был бы легко поглощен, при высоком долге может вызвать нелинейное и непропорционально сильное экономическое воздействие, пишут экономисты.
