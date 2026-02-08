Внешний долг Латвии продолжает быстро расти. Экономисты объяснили, к чему это может привести

Экономисты указывают, что не существует некоего критического уровня долга, после которого его динамика становится неконтролируемой и сам долг — неустойчивым. Например, Бельгия способна длительное время поддерживать уровень долга даже выше 100 процентов от ВВП, тогда как такие страны, как Италия и Франция, при схожем уровне долга сталкиваются с трудностями его управления. По мере роста сомнений в устойчивости долга начинают увеличиваться процентные ставки заимствований, что еще больше усложняет контроль над долгом.