Выставка Balttour 2026
В выставочном центре на Кипсале с 6 по 8 февраля проходит Балтийская туристическая выставка Balttour 2026.
ФОТО: министр экономики открыл выставку Balttour 2026 и национальный стенд Украины
6 февраля министр экономики Виктор Валайнис посетил международную туристическую выставку Balttour 2026. В ходе встреч с представителями отрасли и предпринимателями министр подчеркнул, что туризм играет ключевую роль в экономическом росте Латвии, укреплении её международной конкурентоспособности и развитии регионов.
Экономические показатели подтверждают значительный вклад отрасли в национальную экономику. Согласно данным Банка Латвии, расходы иностранных путешественников в Латвии в 2024 году достигли 1,24 млрд евро, что на 36,6% больше, чем в 2019 году. Это самый высокий показатель на сегодняшний день. В свою очередь, в первом полугодии 2025 года расходы иностранных гостей выросли на 19,6%, достигнув 628 млн евро. Также в первые десять месяцев 2025 года в туристических объектах размещения Латвии приняли 2,45 млн гостей, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«Туристическая отрасль Латвии продолжает уверенный рост, превышая показатели предыдущих лет и укрепляя позиции Латвии как конкурентоспособного, устойчивого и инновационного направления как для местных, так и для международных путешественников. Отрасль не только следует глобальным тенденциям, но и активно формирует новые направления развития, внедряя цифровые решения, оптимизируя процессы и создавая туристические продукты с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул министр экономики Виктор Валайнис.
Для Латвии 2025 год отмечен значимым опытом проведения международных мероприятий: EuroBasket 2025, Expo 2025 и подготовка к титулу культурной столицы «Лиепая 2027» привлекают тысячи иностранных гостей, повышая узнаваемость Латвии — ее культуры, природы и гостеприимства, а также создавая новые возможности для бизнеса и инвестиций.
Гастрономическое предложение Латвии продолжает получать международное признание — в 2025 году в гид Michelin включены новые рестораны как в Риге, так и в регионах, что подтверждает высокий уровень латвийской кухни в мировом масштабе.
Большое внимание уделяется инновациям и цифровизации. Более 24 предприятий туризма и связанных отраслей получили поддержку для внедрения решений на базе искусственного интеллекта, что улучшает опыт туристов, ускоряет рост компаний и укрепляет конкурентоспособность Латвии в Европе и мире. Это также является значимой возможностью для инвесторов стать частью туристической отрасли будущего.
В ходе мероприятия чествовали и профессионалов отрасли, которым вручили награды в нескольких номинациях.
Также в рамках мероприятия министр экономики встретился с руководством Государственного агентства развития туризма Украины, представителями туристических центров Киева и Львова, а также Торгово-промышленной палаты Украины, чтобы обсудить возможности сотрудничества в сфере туризма. Представители Украины представили предложение заключить меморандум о сотрудничестве с государствами — членами ЕС, подчеркнув стремление даже в нынешних условиях позиционировать Украину как перспективное туристическое направление.
Стороны договорились способствовать вовлечению латвийских компаний и инвестициям в туризм Украины, а также работать над развитием взаимного туристического потока. Одновременно была подчеркнута заинтересованность украинских предпринимателей, особенно в сфере общественного питания, в работе на европейском рынке, а также готовность Латвии формировать открытую и ориентированную на сотрудничество предпринимательскую среду.