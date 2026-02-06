ФОТО: министр экономики открыл выставку Balttour 2026 и национальный стенд Украины

Экономические показатели подтверждают значительный вклад отрасли в национальную экономику. Согласно данным Банка Латвии, расходы иностранных путешественников в Латвии в 2024 году достигли 1,24 млрд евро, что на 36,6% больше, чем в 2019 году. Это самый высокий показатель на сегодняшний день. В свою очередь, в первом полугодии 2025 года расходы иностранных гостей выросли на 19,6%, достигнув 628 млн евро. Также в первые десять месяцев 2025 года в туристических объектах размещения Латвии приняли 2,45 млн гостей, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.