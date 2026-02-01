Balttour 2026: на Кипсале соберутся 310 туркомпаний из 27 стран
В выставочном центре на Кипсале с 6 по 8 февраля пройдет Балтийская туристическая выставка Balttour 2026, следует из опубликованной организатором BT1 информации.
На выставке туристические компании и организации представят актуальные новости отрасли, выгодные предложения по поездкам, новые направления и другую информацию о туризме.
Одновременно посетителей познакомят с возможностями отдыха и развлечений в странах Балтии, в том числе в Латвии, а также в Египте, Турции, Греции, Индии, Италии и во многих других странах.
В Balttour 2026 примут участие туроператоры и агентства, организаторы активного отдыха, зарубежные туристические представительства. Посетители смогут узнать больше об авиабилетах, круизах, гостиницах и гостевых домах, а также о транспортных услугах.
Всего в выставке Balttour 2026 примут участие 310 компаний из 27 стран.
Выставку организует Ассоциация туристических агентов и операторов Латвии (ALTA), а проведение обеспечивает Международная выставочная компания BT1.