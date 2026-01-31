Зима - не приговор! Как отель в Павилосте заманивает туристов ехать к морю в холода
Спа-гостиница Otto Hotel Pavilosta стала обладателем туристической премии в предпринимательском конкурсе Южнокурземского края. Отель работает пятый год и за это время, по словам руководства, сумел сделать то, что для прибрежного турбизнеса особенно сложно: обеспечить заметный поток гостей в зимние месяцы — период, который обычно считается самым слабым.
В разговоре с журналисткой Латвийского радио Даце Крейере руководитель гостиницы Анита Баумане призналась, что награда стала неожиданностью: «Если честно, это был очень большой сюрприз… в каком-то смысле — ожидаемо, но если совсем честно, то неожиданно». Она отметила, что в гостеприимстве региона «не особенно много отелей полного концепта», поэтому премия для команды важна как признание того, что выбранная модель работает, сообщает LSM.lv.
Открылись в пандемию и быстро вышли на полную загрузку летом
Отель открылся в феврале — в период наиболее строгих ковидных ограничений, когда нельзя было пользоваться ни спа, ни рестораном. «Первые два года были очень сложными», — рассказала Баумане. При этом уже в первый полноценный летний сезон, по ее словам, отель оказался полностью заполнен: «В июле, августе у гостиницы была 100% загрузка».
Руководитель связывает устойчивый спрос и с изменившимися привычками отдыхающих: «Возможно, благодаря ковиду латвийцы поняли, что в Латвии можно очень хорошо отдыхать». Она добавляет, что у отеля сформировалась заметная группа постоянных гостей: «Три дамы сегодня выехали и сказали, что приезжают к нам каждый год. И таких очень много».
Изначально ориентировались на взрослых
Перед стартом владельцы рассчитывали на формат «спа + ресторан» для взрослой аудитории. Однако после открытия стало очевидно, что отель активно выбирают и семьи: «Как только мы открыли двери, все чаще стали приезжать семьи. Мы увидели, насколько мы интересны маленьким детям». После этого, по словам руководителя, сервис начали адаптировать под семейный отдых.
Баумане объясняет это и бытовой логикой: для семьи с одним-двумя детьми поездка за границу «не так удобна», как вариант «сесть в машину и доехать» до побережья. В качестве примера она упоминает Турцию: по ее словам, именно простота дороги внутри страны часто становится решающим фактором.
Зимой помогают «спа-уикенды»
Отель, по словам руководителя, активно посещают те, кто планирует «спа-недели выходного дня»: многие гости заранее знают, на какие процедуры хотят попасть и к какому мастеру записаться. Именно такой спрос помогает поддерживать поток и зимой.
При этом главная проблема, с которой отель сталкивается в холодное время, связана не с интересом гостей, а с логистикой корпоративных групп. Баумане говорит, что чаще всего слышит две причины отказа: «Вы слишком далеко от Риги» и «По заснеженным дорогам мы не хотим ехать».
Команда — ключевой вопрос для небольшого города
В несезон в отеле работает 12 человек, в сезон — примерно вдвое больше. Сотрудники приезжают из Айзпуте, Лиепаи, Вентспилса, Кулдиги и Вергалe, есть и местные жители. Баумане подчеркивает, что именно стабильная команда позволяет держать одинаковый уровень сервиса: «Самое важное в маленьком городе — иметь такой персонал, на который можно положиться и не будет никаких компромиссов».
Опыт в Великобритании и адаптация к латвийской реальности
Баумане получила опыт в сфере гостеприимства в Великобритании и признает, что поначалу после возвращения ей было сложно привыкнуть к работе с поставщиками: «В Англии поставщик приходит ко мне и предлагает. В Латвии я не могла найти, где взять то, что нужно… отношение было такое — придется ждать… никакой заинтересованности». Тем не менее на вопрос, жалеет ли о возвращении, она отвечает однозначно: «Нет, конечно, нет».