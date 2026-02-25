"Депрессия пришла тихо..." Певица Адриана Миглане откровенно о самом темном периоде своей жизни

«Есть вещи, о которых я долго молчала, потому что привыкла быть сильной. Быть той, кто поддерживает других. Той, кто молится за других. Той, кто приносит в пространство свет. Но было время, когда внутри меня самой было темно. Депрессия не пришла с шумом. Она пришла тихо. С усталостью, которую невозможно выспать. С ощущением, что я отдаю всем, но внутри становлюсь пустой. С моментами, когда я улыбалась внешне, а внутри просила Бога просто помочь пережить день. Мне, которая всегда так глубоко чувствует других, было тяжело, когда никто по-настоящему не чувствовал меня. Даже не догадывался, что происходит в моём сердце!» — призналась Адриана.