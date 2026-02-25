"Депрессия пришла тихо..." Певица Адриана Миглане откровенно о самом темном периоде своей жизни
Певица Адриана Миглане, которая в прошлом году рассталась с предпринимателем Олегом Забирко и призналась, что некоторое время злоупотребляла алкоголем, недавно откровенно рассказала и о пережитой депрессии.
«Есть вещи, о которых я долго молчала, потому что привыкла быть сильной. Быть той, кто поддерживает других. Той, кто молится за других. Той, кто приносит в пространство свет. Но было время, когда внутри меня самой было темно. Депрессия не пришла с шумом. Она пришла тихо. С усталостью, которую невозможно выспать. С ощущением, что я отдаю всем, но внутри становлюсь пустой. С моментами, когда я улыбалась внешне, а внутри просила Бога просто помочь пережить день. Мне, которая всегда так глубоко чувствует других, было тяжело, когда никто по-настоящему не чувствовал меня. Даже не догадывался, что происходит в моём сердце!» — призналась Адриана.
По её словам, в последние месяцы ей стало абсолютно невыносимо тяжело. Она верила и надеялась, что наконец всё наладится, но в один день всё рухнуло лишь потому, что она не идеальна. Это было больно.
«Я поняла, насколько уязвимым становится человек, когда он мягкий. Когда любит глубоко. Когда отдаёт от сердца. И в депрессии именно такие люди часто страдают молча. Но я также научилась очень важному. Не важно, сколько людей рядом. Важно, кто остаётся, когда ты уже не можешь быть удобной. Когда ты не просто улыбка. Не просто энергия. Когда ты уставшая, чувствительная, тихая. В депрессии человеку нужно присутствие. Не советы. Не критика. Не “возьми себя в руки”. Просто человек, который не боится твоей тьмы», — сказала певица.
Она рассказывает, что сегодня может уверенно сказать — её спасла не только вера и разговоры с Богом, но и те немногие люди, которые остались рядом и не выбрали лёгкий путь. Это были люди, которые смогли увидеть её даже в те моменты, когда она сама для себя «потерялась».
Адриана подчёркивает, что депрессия её не сломала — она сделала её глубже, чувствительнее и искреннее, и, возможно, именно поэтому сегодня она способна так тонко чувствовать других.
В завершение Адриана обращается к каждому, кто сейчас чувствует себя потерянным, подчёркивая, что это не значит быть «слишком» или быть слабым — это значит быть человеком с глубоким сердцем.
Она призывает выбирать людей, которые умеют бережно держать чужое сердце, потому что в депрессии самое важное — не выглядеть сильным, а чувствовать себя в безопасности. Адриана признаётся, что сама всё ещё учится — не только отдавать любовь, но и принимать её, и благодарит тех, кто помог ей выйти из этого состояния, особенно одного человека, который держал её за руку, вдохновлял доверять и стал для неё «ангелом-хранителем», помогая сегодня почувствовать себя другим человеком.
Ранее певица честно признавалсь, что имела алкогольную зависимость. Но это, по ее словам, осталось в прошлом.