Назван день, когда жители Латвии массово отправятся в леса и поля с большими мешками
фото: LETA
В прошлом году даже премьер-министр Латвии Эвика Силиня (на фото - слева) ходила по лесу с мешком.
В субботу, 25 апреля, каждого приглашают отметить в своем календаре День Большого субботника. Как сообщают организаторы, весна будет уже в разгаре, и мы сможем включиться в работы по благоустройству окружающей среды с ясным убеждением: мы часть природы и несем совместную ответственность за свое и ее здоровье.

Этой весной Большой субботник пройдет в 19-й раз и призовет выйти на природу под девизом «Рука об руку — для Латвии!». 

За месяц до Большого субботника, начиная с 27 марта, можно будет регистрировать места проведения субботника на сайте www.talkas.lv. До этого жителей призывают собраться вместе и договориться о тех работах, которые в этом году можно выполнить.

Большой субботник организует общественная организация Pēdas LV в сотрудничестве с Министерством климата и энергетики, Союзом самоуправлений Латвии, Latvijas Valsts meži, Обществом Праздника песни.

