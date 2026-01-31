ФОТО: сезон торжеств приближается - на Кипсале прошла самая масштабная в Балтии свадебная выставка

Хотя сейчас может казаться, что вокруг царит морозное затишье, не за горами тот момент, когда в воздухе начнут витать куда более романтичные эмоции. В стремительно приближающийся День святого Валентина кто-то обязательно сделает предложение руки и сердца, а многие уже этим летом — в свадебный сезон в Латвии — обменяются кольцами.