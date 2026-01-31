Выставка Riga Wedding Expo (31.01.26)
ФОТО: сезон торжеств приближается - на Кипсале прошла самая масштабная в Балтии свадебная выставка
Пока за окном зима, на Кипсале уже начинает витать атмосфера любви: в Риге прошла крупнейшая в Балтии свадебная выставка, где будущие молодожены искали идеи для своего идеального торжества.
Хотя сейчас может казаться, что вокруг царит морозное затишье, не за горами тот момент, когда в воздухе начнут витать куда более романтичные эмоции. В стремительно приближающийся День святого Валентина кто-то обязательно сделает предложение руки и сердца, а многие уже этим летом — в свадебный сезон в Латвии — обменяются кольцами.
31 января в Международном выставочном центре Кипсалы состоялась выставка Riga Wedding Expo. В ходе мероприятия посетители могли почерпнуть идеи для свадьбы мечты, познакомиться с новейшими тенденциями и узнать, что важно учитывать, чтобы торжество было одновременно стильным и соответствовало ожиданиям гостей.
На протяжении всего дня для посетителей была доступна выставка работ свадебных фотографов, а параллельно проходили семинары и выступления. В 11.00 свадебный организатор и руководитель компании Kāzu Aģentūra Даце Миезите рассказала о трех «слепых зонах» в планировании свадеб, а в 11.30 визажист и официальный мейкап-художник бренда Lancôme в странах Балтии Дита Грауда представила актуальные тенденции свадебного макияжа.
В течение дня гостей радовали также два показа свадебных платьев — в 12.00 и 14.30. В 13.00 декоратор мероприятий и дизайнер среды Байба Приндуле-Ренце говорила о свадебном оформлении как о приключении, а в 13.30 ведущий свадеб Айвис Цериньш объяснял, почему на свадьбу стоит приглашать только самых близких.
Во второй половине дня в 14.00 в зоне семинаров прошла шоу-программа Deltalivik, в 15.30 состоялся розыгрыш свадебного платья бренда Amelii дизайнера Иевы Руки, в 16.00 с выступлением вышел иллюзионист Робертс Транкалис, а в 16.30 прошла викторина Spelusovi.com и награждение победителя. Выставка завершилась в 18.00.