Владелец IKEA стал хозяином 245 000 гектаров земли и лесов в Латвии

«Завершение этой сделки — важный шаг на пути к достижению наших долгосрочных целей. Мы стремимся быть стабильным и долгосрочным лесовладельцем и управлять землями ответственно, в интересах природы, климата и зависящих от них местных сообществ. Поскольку древесина является возобновляемым природным ресурсом, она будет играть важную роль в будущем, и мы привержены обеспечению ее постоянной доступности таким образом, чтобы сохранять и укреплять леса для будущих поколений», — сказал исполнительный директор Ingka Investments Петер ван дер Пул.