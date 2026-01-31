Владелец IKEA стал хозяином 245 000 гектаров земли и лесов в Латвии
Ingka Investments завершила сделку по покупке лесных угодий в Латвии и Эстонии у шведской Södra, взяв на себя роль ответственного лесовладельца, поддерживающего природу, климат и местные сообщества.
Инвестиционное подразделение Ingka Group, Ingka Investments, завершило в Латвии и Эстонии сделку по приобретению лесных угодий у Södra, крупнейшей в Швеции ассоциации лесовладельцев. Сделка последовала за подписанием соглашения, о котором было объявлено в октябре 2023 года. Это приобретение является частью стратегии Ingka Investments по инвестированию в долгосрочные активы, которые сочетают в себе финансовую устойчивость и положительное влияние на Ingka Group и бизнес IKEA, создавая прочную основу для будущих поколений.
Теперь, когда сделка завершена, Ingka Investments берет на себя роль долгосрочного лесовладельца с целью ответственного управления лесами и поддержки местной экономической деятельности.
«Завершение этой сделки — важный шаг на пути к достижению наших долгосрочных целей. Мы стремимся быть стабильным и долгосрочным лесовладельцем и управлять землями ответственно, в интересах природы, климата и зависящих от них местных сообществ. Поскольку древесина является возобновляемым природным ресурсом, она будет играть важную роль в будущем, и мы привержены обеспечению ее постоянной доступности таким образом, чтобы сохранять и укреплять леса для будущих поколений», — сказал исполнительный директор Ingka Investments Петер ван дер Пул.
Общая площадь приобретенных угодий в Латвии составляет 135 232 гектара, из которых 85%, или 115 000 гектаров, — лесные земли. В Эстонии приобретено 17 742 гектара, из которых 89%, или 15 800 гектаров, — лесные земли. Стоимость покупки лесных угодий составила 720 миллионов евро.
Теперь Ingka Investments владеет примерно 485 000 гектарами земли, на которой компания управляет существующими и высаживает новые леса. Из них 245 000 гектаров находятся в Латвии, 49 000 — в Эстонии, 27 000 — в Литве, 75 000 — в США, 51 000 — в Румынии, 28 500 — в Новой Зеландии и 9000 — в Финляндии.
В 2023 финансовом году оборот Ingka Investments Latvia составил 11,9 млн евро. Компания обеспечивала работой 40 местных жителей, а также создавала дополнительные рабочие места через местных субподрядчиков. Ingka Group владеет розничными предприятиями IKEA в Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Китае, Хорватии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Южной Корее, Испании, Швеции, Швейцарии, Украине, Великобритании и США. В странах Балтии Ingka Group не ведет розничной деятельности — магазинами IKEA здесь управляет Inter IKEA Group.