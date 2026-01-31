Юрмала как "пятизвездочный отель": мэр Янис Лединьш объяснил, почему 5 евро за въезд в город - это благо для города
Повышение стоимости пропусков в Юрмалу до 5 евро вызвало немало дискуссий как в политических кругах, так и среди общественности. Оправдано ли это решение и как оно повлияет на туристический сезон? На острые вопросы ответил мэр Юрмалы Янис Лединьш.
Транспортный узел: специфика «узкого» города
Несмотря на критику оппозиции, глава самоуправления убежден: повышение платы за въезд было не просто правильным, а необходимым шагом. Главная причина кроется в уникальной географии Юрмалы. Город растянулся на 40 километров вдоль побережья, оставаясь при этом крайне узким.
«Во многих местах движение фактически идет по одной-единственной улице, — поясняет Янис Лединьш. — Любая пробка на таком участке парализует работу коммунальных служб и создает проблемы для всех служб оперативного реагирования».
По словам мэра, город сознательно стимулирует людей пересаживаться на общественный транспорт. Для задекларированных жителей Юрмалы проезд в автобусах и электричках до Риги бесплатен, что позволило на практике реализовать концепцию Park&Ride: люди оставляют машины у станций и едут дальше поездом.
Интересы юрмальчан против «заработка на парковках»
Отвечая на предложения критиков вместо повышения платы за въезд расширить сеть платных стоянок, мэр подчеркнул, что такой путь ударил бы прежде всего по местным жителям. «Если мы введем платные парковки по всему городу, это обременит тех юрмальчан, кто живет, например, в Кемери или Каугури, но хочет приехать в центр по делам. Мы же в своей политике на первое место ставим интересы жителей города», — отмечает Лединьш.
Курортный сервис как эксклюзив
Многие опасаются, что подорожание въезда отпугнет туристов, однако мэр настроен оптимистично, сравнивая отдых в Юрмале с выбором отеля высокого класса.
«Это как поездка за границу: можно выбрать "три звезды", а можно "пять", но это будет дороже. У нас на пляже ежедневно чистят водоросли, в порядке содержатся раздевалки, скамейки, спортивные и детские площадки, а туалеты бесплатны. Это те удобства, которых просто нет в других местах. И если человек хочет пользоваться таким сервисом, за него нужно платить», — резюмировал мэр.
Хотя делать окончательные выводы о статистике въезда в этом сезоне пока рано, руководство города уверено, что статус главного курорта страны и уровень предоставляемого комфорта перевесят финансовые издержки для гостей.