Производители клубники сообщили, когда может появиться первый урожай и какие ожидаются цены

Дзерве также отметил, что на закрытых площадях у тех производителей клубники, которые не умели правильно подготовить посадки к зиме, растения погибли. В то же время пострадали и те производители, которые надеялись на теплую зиму. В свою очередь, в открытом грунте и на грядках на большей части Латвии посадки клубники перезимовали хорошо, подчеркнул Дзерве, добавив, что урожай будет зависеть от весны. Чем более постепенным будет повышение температуры, тем легче будет производителям и тем более предсказуемыми будут результаты.