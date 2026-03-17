Производители клубники сообщили, когда может появиться первый урожай и какие ожидаются цены
Агроном Гунтарс Дзерве из компании SIA Mad Nordic, работающей под брендом Augusta zemenes и выращивающей клубнику в теплицах и туннелях, заявил, что урожай клубники должен быть стабильным, но многое по-прежнему зависит от погодных условий.
Дзерве также отметил, что на закрытых площадях у тех производителей клубники, которые не умели правильно подготовить посадки к зиме, растения погибли. В то же время пострадали и те производители, которые надеялись на теплую зиму. В свою очередь, в открытом грунте и на грядках на большей части Латвии посадки клубники перезимовали хорошо, подчеркнул Дзерве, добавив, что урожай будет зависеть от весны. Чем более постепенным будет повышение температуры, тем легче будет производителям и тем более предсказуемыми будут результаты.
В настоящее время в теплицах в Талси, Тукумсе, Трикате, Валмиере, Скулте и Вецумниеках начинают высаживать клубнику, а также саженцы из Нидерландов и Германии доставляются в Латвию, сообщил Дзерве, добавив, что уже третью неделю Augusta zemenes полноценно получает саженцы клубники.
Он также отметил, что сейчас минеральные удобрения доступны стабильно, однако цены на средства защиты растений растут, а также наблюдается рост цен на некоторые сырьевые материалы. Дзерве выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на производителей клубники, а также отметил, что большинство производителей, вероятно, подготовились к возможным колебаниям на рынке сырья.
Говоря о ценах на клубнику, Дзерве прогнозировал, что они сохранятся на уровне прошлого года, при этом не ожидается, что цены будут искусственно занижены, и пока ничто не указывает на резкие скачки вверх.
Он отметил, что ряд хозяйств по выращиванию клубники также в Польше и Литве переходят от выращивания в открытом грунте к туннелям и закрытым площадям, поэтому ожидается, что цены на клубнику будут довольно стабильными, хотя они немного выше, чем хотелось бы производителям.
В свою очередь, если цены на топливо продолжат расти и достигнут двух или 2,5 евро за литр, это, безусловно, повлияет и на цены на клубнику, резюмировал Дзерве.
Он подчеркнул, что латвийские производители клубники активно осваивают международный опыт, поэтому все чаще становится возможным выращивать качественные ягоды в закрытых условиях, используя также биологические средства защиты растений. Благодаря этой тенденции они ничем не будут отличаться от клубники, выращенной коллегами из Греции, Испании или Нидерландов, пояснил Дзерве, добавив, что латвийские производители в прошлом году потратили значительное время на поездки на выставки для повышения своих знаний.
Зане Силгале, владелец компании SIA "Lubeco", представляющей ферму Latvijas zemenes и выращивающей клубнику как в теплицах, так и в открытом грунте, сообщила агентству LETA, что сейчас ведутся подготовительные работы к выращиванию клубники в теплицах. Она признала, что первые ягоды могут появиться примерно в конце мая.
В свою очередь, влияние сильных морозов этой зимы в хозяйстве Силгале пока не наблюдается, однако полноценно оценить влияние зимы можно будет после завершения подготовительных работ. Силгале пояснила, что этой зимой помимо морозов был и снежный покров, что способствовало благоприятной зимовке растений.
Силгале отметила, что в дальнейшем на цены клубники может повлиять и удорожание топлива с учетом растущих логистических затрат.
Также совладелица SIA "Mālpils zemenes", выращивающей клубнику в открытом грунте, Санта Краукле отметила, что этой зимой условия для зимовки клубники были благоприятными, так как наряду с морозами был и снежный покров. Краукле пояснила, что о первом урожае клубники можно будет судить, когда зацветут первые цветы, что может произойти примерно в середине мая.