Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 21:13
Совет по конкуренции провел процессуальные действия в офисе Maxima Latvija
В четверг Совет по конкуренции (СК) провел процессуальные действия на предприятии розничной торговли Maxima Latvija, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
В Maxima Latvija агентству LETA сообщили, что сотрудники СК находились в главном офисе компании в Риге. Maxima Latvija сотрудничала с СК и предоставила необходимую информацию.
В СК сообщили, что процессуальные действия действительно проводились, но не предоставили дополнительной информации, пообещав комментарии в пятницу, 27 февраля.