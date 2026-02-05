Латвия - аутсайдер ЕС и по этому вопросу: почему наши пивовары бегут в Литву и Эстонию

Отдельной проблемой Рунгис называет доступ к финансированию и европейским фондам. Несмотря на то что ранее пивоварни активно использовали поддержку ЕС, в последние годы ситуация резко ухудшилась. «Инвестиций и работы было очень много, особенно с использованием европейских средств, в том числе через Службу поддержки села. Но в последние годы стало все сложнее, потому что в программах Латвийского агентства инвестиций и развития появились ограничения для производителей алкоголя». По его словам, даже проекты, не связанные напрямую с производством алкоголя, сталкиваются с отказами.