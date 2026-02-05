Латвия - аутсайдер ЕС и по этому вопросу: почему наши пивовары бегут в Литву и Эстонию
Латвия оказалась на последнем месте в ЕС по объемам производства пива. Бывший владелец Valmiermuižas alus объясняет, почему наши пивовары уезжают в Литву и Эстонию и что не так с государственной политикой.
Латвия стала самым маленьким производителем пива в Европейском союзе. Это не мнение, а сухая статистика Eurostat. Почему так произошло и по какой причине латвийские пивовары все чаще переносят бизнес в Литву и Эстонию, в эфире TV24 рассказал бывший владелец пивоварни Valmiermuižas alus Айгар Руньгис.
По его словам, ключевая проблема заключается в государственной политике, которая делает производство пива в Латвии наименее привлекательным в ЕС. «Латвия стала самым маленьким производителем пива в Европейском союзе. Вопрос — почему пивовары уходят из Латвии и переезжают в Литву и Эстонию? На мой взгляд, это напрямую связано с тем, что латвийская пивная политика является наименее дружественной к отрасли. Это подтверждает статистика», — отметил Рунгис. Он подчеркивает, что речь идет не о субъективных ощущениях, а о фактах.
«Это неопровержимые данные Eurostat. Мы находимся на самом последнем месте по объемам производства пива, и ниже падать уже просто некуда».
Отдельной проблемой Рунгис называет доступ к финансированию и европейским фондам. Несмотря на то что ранее пивоварни активно использовали поддержку ЕС, в последние годы ситуация резко ухудшилась. «Инвестиций и работы было очень много, особенно с использованием европейских средств, в том числе через Службу поддержки села. Но в последние годы стало все сложнее, потому что в программах Латвийского агентства инвестиций и развития появились ограничения для производителей алкоголя». По его словам, даже проекты, не связанные напрямую с производством алкоголя, сталкиваются с отказами.
«Мы хотели внедрить IT-систему для более эффективного планирования логистики — чтобы быстрее и дешевле доставлять пиво в рестораны, бары и магазины. Полгода мы переписывались с агентством, пересылали бумаги туда-сюда, и в итоге получили отказ: если вы производитель или торговец пивом, такие инвестиции вам недоступны».
Это, по словам предпринимателя, ставит латвийские пивоварни в заведомо менее конкурентоспособное положение по сравнению с другими отраслями бизнеса.
Еще одной абсурдной проблемой Руньгис считает ограничения по крепости пива при получении финансирования. «Были годы, когда европейские средства можно было получить только при условии, что ты не варишь пиво крепче 5,8%. Но при этом самый известный латвийский товар на экспорт — это портер, который по-настоящему качественным бывает от 8% и выше. Это сложное, изысканное пиво, близкое по культуре к вину». В результате, по его словам, пивовары сталкиваются с множеством искусственных барьеров, которые мешают развитию отрасли.
«Было создано очень много нелепых ограничений, из-за которых пивоварам сложно получать финансирование и развиваться».
Именно поэтому, считает Руньгис, небольшим и средним пивоварням становится все сложнее выживать самостоятельно. «Хорошо, что сейчас крупный производитель может объединиться с Valmiermuiža — у него больше ресурсов, чтобы справляться с этими вызовами».