Valmiermuižas alus перешло к Cēsu alus: правление сократили до одного человека

В свою очередь, Cēsu alus в 2024 году работало с оборотом 101,133 млн евро, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,4% и составила 3,564 млн евро. Предприятие Cēsu alus зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 8,31 млн евро. Крупнейшим владельцем Cēsu alus является финский концерн Olvi (99,88%).