Valmiermuižas alus перешло к Cēsu alus: правление сократили до одного человека
Пивоварня Valmiermuižas alus перешла под полный контроль Cēsu alus: согласно данным Firmas.lv, у компании сменился единственный владелец и состав правления. Правление сокращено до одного члена, а прежний совладелец Айгар Руньгис после сделки продолжит консультировать предприятие, чтобы сохранить рецептуры продукции.
В этой связи в правление Valmiermuižas alus назначена председатель правления Cesu alus и единственный член правления ООО Piebalgas alus Эвия Гринберга.
Внесены изменения и в устав компании: в дальнейшем правление Valmiermuižas alus будет состоять из одного члена правления, которого избирает собрание участников на неопределенный срок. Ранее устав компании предусматривал, что в правление Valmiermuižas alus входят три члена правления, которые избираются на неопределенный срок.
Председателем правления Valmiermuižas alus ранее был совладелец компании Айгар Руньгис, а членами правления — Рихард Трумпе и Анита Саулите.
Изменения в составе владельцев и правления компании были проведены в Регистре предприятий в субботу, 17 января.
Как сообщалось, после завершения сделки прежний совладелец Руньгис продолжит консультировать новое руководство предприятия с целью сохранения рецептов Valmiermuižas alus.
Единственным владельцем Valmiermuižas alus ранее было ООО Valmiermuižas ieguldījumu fonds, в капитале которого 60% принадлежит ООО Rungis, единственным владельцем которого является Руньгис, 24% принадлежало австрийскому инвестиционному фонду Industrieliegenschaftenvervaltungs, а 16% — зарегистрированному в Австрии MVF40 Beteiligungs.
Оборот Valmiermuižas alus в 2024 году составил 10,018 млн евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия сократилась в 2,9 раза и составила 65 858 евро. Компания Valmiermuižas alus зарегистрирована в 2005 году, ее основной капитал составляет 1,454 млн евро.
В свою очередь, Cēsu alus в 2024 году работало с оборотом 101,133 млн евро, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,4% и составила 3,564 млн евро. Предприятие Cēsu alus зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 8,31 млн евро. Крупнейшим владельцем Cēsu alus является финский концерн Olvi (99,88%).