Чем ближе к России, тем страшнее: Латвия обошла крупные державы по объему военной помощи Украине
Латвия стала одной из сильнейших доноров военной помощи Украине в ЕС, если считать объем поддержки в соотношении с ВВП, обогнав большинство крупных западных экономик.
Латвия является одной из крупнейших стран — поставщиков военной помощи Украине, если учитывать соотношение стоимости военной помощи к валовому внутреннему продукту (ВВП), свидетельствуют данные, обобщенные американским аналитическим центром Peterson Institute for International Economics (PIIE).
С января 2022 года по октябрь 2025 года Латвия направила на военную помощь Украине 1,64% ВВП, говорится в отчете PIIE, о котором сообщает эстонская газета Postimees.
Больший объем военной помощи Украине в этот период в отношении к своему ВВП предоставили только Дания (2,75%), Эстония (2,63%) и Литва (1,91%).
За Латвией следуют Швеция (1,42%), Финляндия (1,16%), Норвегия (1%), Нидерланды (0,93%), а также Польша и Словакия (по 0,68%). В анализе использованы данные немецкого аналитического центра Kiel Institut fur Weltwirtschaft о двусторонней военной поддержке Украины.
PIIE делает вывод, что наибольшую поддержку Украине оказали страны, которые сильнее всего ощущают прямую угрозу со стороны России.
Объем помощи со стороны западных держав оказался значительно меньшим. Германия с января 2022 года выделила на военную поддержку Украины 0,53% своего ВВП, Великобритания — 0,5%, США — 0,32%, Франция — 0,23%, Италия — 0,09%, Испания — 0,06%.
Еще несколько развитых стран направили на военную помощь Украине менее 0,01% ВВП. Среди них — Венгрия, Австрия, Швейцария и Япония.
Для расчетов использовался показатель ВВП стран за 2021 год.
Исследование показывает, что расстояние от Москвы объясняет почти половину различий в объемах помощи между европейскими странами: чем ближе страна находится к России, тем больший вклад она вносит. Еще одним значимым фактором стал уровень государственного долга на момент начала повторного вторжения России в Украину. Страны с меньшей долговой нагрузкой могли более гибко распоряжаться бюджетом, увеличивая оборонные расходы без сокращения финансирования других сфер. В целом география и уровень долга объясняют около 60% различий в военной помощи Украине между странами ЕС, делают вывод аналитики.
Авторы также отмечают, что, хотя данные исследования собирались за длительный период, ситуация постоянно меняется. Так, США при президентстве Дональда Трампа, а также Словакия после вступления Роберта Фицо в должность премьер-министра сократили военную помощь Киеву. В исследовании также содержится предупреждение, что текущая тенденция, при которой помощь Украине в основном обеспечивается так называемыми коалициями доброй воли, может ослабить общую роль Европейского союза в европейской оборонной политике.