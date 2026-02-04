Чем ближе к России, тем страшнее: Латвия обошла крупные державы по объему военной помощи Украине

Исследование показывает, что расстояние от Москвы объясняет почти половину различий в объемах помощи между европейскими странами: чем ближе страна находится к России, тем больший вклад она вносит. Еще одним значимым фактором стал уровень государственного долга на момент начала повторного вторжения России в Украину. Страны с меньшей долговой нагрузкой могли более гибко распоряжаться бюджетом, увеличивая оборонные расходы без сокращения финансирования других сфер. В целом география и уровень долга объясняют около 60% различий в военной помощи Украине между странами ЕС, делают вывод аналитики.