ФОТО: с собаками, на коньках и велосипедах - Даугава стала главной зоной отдыха рижан этой зимой

При этом важно подчеркнуть: само по себе наличие льда не означает, что выход на него безопасен или разрешен. Официального разрешения на массовые прогулки по Даугаве нет. Зимой условия на реке могут меняться локально — особенно у мостов, в местах течений и у кромки льда, поэтому любые прогулки по замерзшей Даугаве фактически происходят на риск самих людей.