Рижане гуляют по замерзшей Даугаве (зима 2026)
ФОТО: с собаками, на коньках и велосипедах - Даугава стала главной зоной отдыха рижан этой зимой
В Риге на фоне затяжных морозов Даугава покрылась льдом, и горожане начали массово выходить на реку. На фото видно, как люди спускаются к кромке льда с набережной, делают первые шаги по замерзшей воде и дальше расходятся по широкой белой поверхности — парами, небольшими компаниями и по одному.
Судя по кадрам, прогулки идут не «у берега ради фото», а полноценными маршрутами: по реке протоптаны дорожки, а вдалеке заметны десятки фигур, уходящих к центру русла. В некоторых местах люди подходят к воде через ступени набережной, где у края видна неровная полоса льда и снега.
На лед выходят не только взрослые: здесь отдыхают семьями, а даже выгуливают собак. Есть также люди на коньках и даже велосипедисты.
При этом важно подчеркнуть: само по себе наличие льда не означает, что выход на него безопасен или разрешен. Официального разрешения на массовые прогулки по Даугаве нет. Зимой условия на реке могут меняться локально — особенно у мостов, в местах течений и у кромки льда, поэтому любые прогулки по замерзшей Даугаве фактически происходят на риск самих людей.