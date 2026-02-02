ВИДЕО: рижане переходят на другой берег Даугавы не по мосту, а по реке. Насколько это безопасно?

Проблема в том, что лед на реке — не «единая плита». Он может быть заметно крепче у берега и существенно слабее в русле, в местах течения, промоин, возле опор мостов и в районах впадения других водотоков. Поэтому визуальная «тропа» не является доказательством безопасности — она лишь показывает, что кто-то уже прошел здесь раньше.