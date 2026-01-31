В Латвии - самые сильные морозы с 2012 года. Рекордом были -42,7 градуса 70 лет назад

По прогнозам синоптиков, ночи на воскресенье и на понедельник будут еще холоднее, а в понедельник ожидаются новые температурные рекорды. До этого самая низкая температура для 2 февраля составляла -30,8 градуса и была зафиксирована в 2012 году в Зосены.