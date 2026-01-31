В Латвии - самые сильные морозы с 2012 года. Рекордом были -42,7 градуса 70 лет назад
В субботу утром на метеостанции в Даугавпилсе зарегистрировано -32 градуса, что является самой низкой температурой в Латвии с февраля 2012 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Метеостанция расположена возле Ругельского водохранилища, а на большей части территории города мороз был немного слабее. Согласно данным Latvijas valsts ceļi, на шоссе A6 возле Даугавпилсского аэродрома температура воздуха утром составляла -28 градусов.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, -28 градусов утром было зафиксировано также на метеостанции в Стальгене.
На большей части территории страны термометры в субботу утром показывали -16...-26 градусов, более слабый мороз был местами в Курземе, а на Колке температура воздуха не опускалась ниже -7 градусов.
В Риге ранним утром было -16 градусов, в аэропорту -19 градусов, а в окрестностях столицы мороз достигал местами -25 градусов.
Рекорд холода для 31 января, а также для всего месяца в Латвии составляет -42,7 градуса, которые были зафиксированы в 1956 году в Даугавпилсе.
По прогнозам синоптиков, ночи на воскресенье и на понедельник будут еще холоднее, а в понедельник ожидаются новые температурные рекорды. До этого самая низкая температура для 2 февраля составляла -30,8 градуса и была зафиксирована в 2012 году в Зосены.