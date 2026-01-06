Два рыбака провалились под лед на озере в Алуксне: одного спасли, второй погиб
Последние недели погода радует любителей зимы, и подледные рыбаки тоже ждут старта сезона. Однако из-за перепадов температуры, заботясь о безопасности жителей, в ряде самоуправлений принимают правила о запрете находиться на льду или объявляют предупреждения. Но соблюдают их не все.
В Алуксненском крае в воскресенье утром двое рыбаков вышли на озеро и провалились под лед. Когда прибыли спасатели, одного удалось спасти сразу, однако второго рыбака нашли на глубине пяти метров уже мертвым, сообщает «Degpunktā».
Представитель Алуксненской краевой думы Марис Лиетувиетис рассказал, что это не первый и точно не последний случай, когда на крупнейшем водоеме края кто-то погибает: «Лед на водоемах сейчас неоднородный. Мороз сменялся снегом, и это самый опасный период — в одном месте лед может быть около 10 сантиметров, а в паре шагов дальше под снегом он всего два сантиметра. Каждый год происходят несчастные случаи — люди проваливаются под лед. И в прошлом году возле нашего офиса велосипедист провалился под лед, пришлось привлекать спасателей. Инспекторы по мере возможности осматривают водоемы и информируют общественность, но эта информация не может быть полной, потому что ситуация может очень быстро меняться».
После трагедии с рыбалкой представители самоуправления на сайте и в социальных сетях призвали жителей не выходить на лед. Однако полностью запрещать это самоуправление не собирается, и для этого есть несколько причин.
«Даже если бы запрет ввели, возникает вопрос, какие инструменты были бы у муниципальной полиции, чтобы реально это контролировать и удерживать людей от выхода на лед. Условия даже в одном водоеме могут сильно отличаться, и невозможно проверить каждый угол озера и уверенно сказать, что лед безопасен. Поэтому основной акцент нужно делать на профилактической работе, а не ждать момента, когда случится беда», — отмечают в самоуправлении.
Тем не менее в нескольких самоуправлениях, в том числе в Риге, чтобы снизить риск инцидентов, принято распоряжение запретить находиться на водоемах. За нарушение запрета нарушителям может грозить административное дело и штраф до 100 евро.
«Ежедневно водоемы осматриваются по приоритету. Сначала те места, где образовалась ледяная корка и куда могут попасть несовершеннолетние. Во время профилактической работы ведется и мониторинг льда — измеряется его толщина и оценивается ситуация, чтобы подготовить проект решения о том, где можно находиться на льду», — пояснил представитель Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции Янис Скримс.
Чтобы отменить запрет находиться на водоемах в Риге, нужно дождаться сильных морозов, когда толщина льда достигнет как минимум 10 сантиметров. Тогда и городские любители подледной рыбалки смогут вернуться к своему хобби. Но даже если выход на лед будет разрешен, Государственная пожарно-спасательная служба призывает учитывать несколько рекомендаций, чтобы обезопасить себя от несчастного случая. «На лед не следует выходить в одиночку — безопаснее быть вместе с другом, который при необходимости сможет помочь. Если провалились, нужно помнить: место, откуда мы пришли, вероятнее всего, более устойчивое. Друг может протянуть предмет одежды, палку или другой подручный предмет, чтобы помочь выбраться на лед. Помочь могут и ледовые шипы. Если вы провалились важно сохранять спокойствие, не паниковать, избавиться от сумок или одежды, которые тянут под воду, и пытаться выбраться обратно на лед», — объяснил командир 1-й части Рижского управления Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Асупс.