Два рыбака провалились под лед на озере в Алуксне: одного спасли, второй погиб

Чтобы отменить запрет находиться на водоемах в Риге, нужно дождаться сильных морозов, когда толщина льда достигнет как минимум 10 сантиметров. Тогда и городские любители подледной рыбалки смогут вернуться к своему хобби. Но даже если выход на лед будет разрешен, Государственная пожарно-спасательная служба призывает учитывать несколько рекомендаций, чтобы обезопасить себя от несчастного случая. «На лед не следует выходить в одиночку — безопаснее быть вместе с другом, который при необходимости сможет помочь. Если провалились, нужно помнить: место, откуда мы пришли, вероятнее всего, более устойчивое. Друг может протянуть предмет одежды, палку или другой подручный предмет, чтобы помочь выбраться на лед. Помочь могут и ледовые шипы. Если вы провалились важно сохранять спокойствие, не паниковать, избавиться от сумок или одежды, которые тянут под воду, и пытаться выбраться обратно на лед», — объяснил командир 1-й части Рижского управления Государственной пожарно-спасательной службы Агрис Асупс.