Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 05:12
Полиция Риги пока не штрафовала гуляющих по льду Даугавы: проводились профилактические беседы
Рижская муниципальная полиция не оштрафовала ни одного жителя, который в последние дни выходил на лед Даугавы. Вместо этого, в рамках возможностей, с нарушителями проводились превентивные беседы, сообщила агентству LETA представитель полиции Иева Лукажа-Апалупа.
В выходные в социальных сетях появились видео и фотографии, на которых видно, как люди перемещаются по льду Даугавы прямо в центре Риги. Управление безопасности на воде муниципальной полиции было проинформировано об этих случаях.
Полицейские выезжали на несколько вызовов, связанных с нахождением людей на льду в местах, где это на тот момент было запрещено. Одновременно с этим велся мониторинг состояния и толщины льда на участках Даугавы от Вантового моста до самой Румбулы.
Вчера была распространена дополнительная информация о том, где в Риге разрешено находиться на льду водоемов. Разрешено выходить на лед на следующих участках Даугавы:
- от площади Пилс, 3 до улицы Калькю, 1;
- от улицы Грециниеку, 34 до улицы 13 января, 33;
- от улицы Ластадияс, 2 до улицы Краста, 1;
- на участке от улицы Краста, 1D до променада Саулриета, 43;
- на участке от променада Саулриета, 47 к-1 до улицы Латгалес, 324D.
Важно: по-прежнему строго запрещено находиться на льду ближе 50 метров от мостов и путепроводов.