Тина Граудиня: "Людям наконец-то нужно понять, что спорт и политика неразрывно связаны"
Не только спортсмены представляют государство, но и каждый житель Латвии, считает чемпионка мира по пляжному волейболу Тина Граудиня. Поэтому в интервью январскому номеру журнала Sporta Avīze она призвала людей быть смелее и с гордостью представлять Латвию.
Тина Граудиня в паре с Анастасией Самойловой в конце прошлого года добилась выдающегося успеха, завоевав золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу. Этот результат позволил спортсменкам одержать победу в опросе 50 экспертов Sporta Avīze, в котором определялись лучшие в латвийском спорте в 2025 году, и получить Премию трех звезд как малой спортивной команде года.
«Это не было так, что мы показывали что-то сверхъестественное или вдруг стали играть в два раза лучше либо прыгать в два раза выше. Мы просто удерживали тот уровень, который демонстрировали и раньше.
Главная разница в том, что нам удалось показать его в каждом матче на протяжении всего турнира, особенно в решающих играх. Именно стабильность отличала нас от остальных команд: у них тоже бывали отличные матчи, но мы смогли удержать уровень на протяжении всего турнира», — отмечает Тина.
По ее словам, успех стал результатом множества факторов: психологической и ментальной готовности, внутреннего микроклимата в команде, который создавали тренер Денни вместе с Элизабете и Михаилом Самойловым, поддержки местных болельщиков и собственного настроя. «Это было как пазл из множества маленьких деталей, которые в этот раз сложились в отличный результат».
Граудиня подчеркивает, что на чемпионате мира они выходили на площадку без установки, что приемлемо только золото. «Мы позволили себе плыть по течению, наслаждаться каждым розыгрышем и не перенапрягаться. Мы даже смеялись, что когда напрягаешься — ничего не получается, а когда не напрягаешься — тоже ничего не будет. Нам удалось поймать то состояние, которое можно назвать свободным фокусом».
Спортсменку особенно радует, что к ней подходят люди и рассказывают, что смотрели матчи чемпионата мира и болели за латвийскую пару. «Я даже удивлена, сколько людей за этим следили — не только в Латвии.
Многие поздравляли и из других стран. Это значит, что мы с Настей сделали что-то, что заметили на более широком уровне».
Говоря о возможных премиях, Граудиня считает интерес к этому естественным. Она признается, что не знает текущей системы премирования и относится к возможным выплатам как к бонусу, а не как к чему-то обязательному. По ее словам, пляжный волейбол — это работа, но не путь к миллионам, и после завершения карьеры все равно придется искать другие источники дохода.
В будущем Тина допускает, что в 2026 году может сыграть в Американской национальной лиге пляжного волейбола AVP, если это будет согласовано с календарем Мирового тура.
Граудиня, имеющая степень по политологии, отмечает, что спорт невозможно отделить от политики. Поэтому ей непонятны разговоры о возможном возвращении российских спортсменов к международным соревнованиям.
«Очень важно, чтобы люди наконец поняли, что спорт и политика неразрывно связаны. Мы как спортсмены представляем свою страну — с гимнами, флагами, в противостоянии с другими государствами. Больно ощущать, что мир постепенно принимает нарратив о невиновности России. У нее появляется даже статус жертвы в этой ситуации, хотя реальность совершенно противоположна! Ничего не изменилось с первого дня их вторжения. Решение о запуске ракет и беспилотников по Украине принимается каждый день. Если год или два назад нам казалось нормальным, что в такой ситуации их спортсменам не разрешают участвовать в международных соревнованиях, то что изменилось сейчас?» — задается вопросом чемпионка.
В завершение Тина Граудиня пожелала латвийцам быть смелее и с гордостью представлять Латвию. «Не только спортсмены представляют страну — это делает каждый житель Латвии. В нынешнее время это особенно важно. Нам нужны смелость, открытые дискуссии и сильное руководство. Я очень ценю работу латвийских СМИ, которые держат руку на пульсе происходящего в стране. Это крайне важно для общества».