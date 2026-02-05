Тина Граудиня: "Людям наконец-то нужно понять, что спорт и политика неразрывно связаны"

«Очень важно, чтобы люди наконец поняли, что спорт и политика неразрывно связаны. Мы как спортсмены представляем свою страну — с гимнами, флагами, в противостоянии с другими государствами. Больно ощущать, что мир постепенно принимает нарратив о невиновности России. У нее появляется даже статус жертвы в этой ситуации, хотя реальность совершенно противоположна! Ничего не изменилось с первого дня их вторжения. Решение о запуске ракет и беспилотников по Украине принимается каждый день. Если год или два назад нам казалось нормальным, что в такой ситуации их спортсменам не разрешают участвовать в международных соревнованиях, то что изменилось сейчас?» — задается вопросом чемпионка.