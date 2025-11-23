Историческая победа: Граудиня и Самойлова - чемпионки мира по пляжному волейболу

Латвийские волейболистки, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) обыграли американок Терину Брашер и Кристен Насс, посеянных под третьим номером. Оба дуэта дошли до финала без поражений, однако американкам для победы в двух матчах потребовалось три сета.