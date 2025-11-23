Латвия впервые взяла золото на мировом первенстве по пляжному волейболу.
Сегодня 12:40
Историческая победа: Граудиня и Самойлова - чемпионки мира по пляжному волейболу
Латвийский дуэт Тина Граудиня/Анастасия Самойлова в воскресенье в Аделаиде завоевал золотые медали на чемпионате мира по пляжному волейболу.
Латвийские волейболистки, посеянные на турнире под пятым номером, со счетом 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) обыграли американок Терину Брашер и Кристен Насс, посеянных под третьим номером. Оба дуэта дошли до финала без поражений, однако американкам для победы в двух матчах потребовалось три сета.
Прежним наивысшим достижением представителей латвийского пляжного волейбола на мировых первенствах было четвертое место, которое в 2011 году завоевали Мартиньш Плявиньш и Янис Шмединьш.
На предыдущих чемпионатах мира - в 2019 году в Гамбурге, в 2022 году в Риме и в 2023 году в мексиканском городе Тласкала - Граудиня и Самойлова заняли девятое место.