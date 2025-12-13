Очередной триумф латвийской анимации - на этот раз на Лондонском международном фестивале
Латвиец Артур Вобликов, обучающийся в Лондоне, с фильмом на латышском языке получил награду Лондонского международного фестиваля анимации (LIAF) в категории «Лучшая британская анимационная картина 2025 года».
«Название моего мультфильма — “Filminu Filma” или “Film Film”. Он рассказывает об одиноком мужчине среднего возраста, который работает в фотомагазине в Риге и борется с сезонной депрессией в темные зимние месяцы», — так описал свою работу бывший воспитанник анимационной студии Рижского дома творчества Annas 2 Артур Вобликов.
«Каждый день похож на предыдущий, ничего не меняется… пока однажды в его магазин не приходит новый посетитель — экстравагантный и жизнерадостный исследователь джунглей и путешественник, полная противоположность главного героя во всех смыслах этого слова, — и не приносит на проявку фотопленку со снимками из своего недавнего путешествия по тропическим лесам».
«Тропическая и солнечная атмосфера жарких стран даже через фотографии полностью захватывает фотомастера и сразу пробуждает его интерес. Этот интерес перерастает в хобби — коллекционирование тропических растений в своей квартире, превращая ее в небольшой кусочек джунглей и наполняя жизнь фотомастера тем, чего, возможно, ему не хватало все это время. Однако вскоре хобби превращается в одержимость, и фотомастер начинает копировать все аспекты жизни своего нового клиента, пока в итоге уже не может отличить собственную жизнь от чужих фотографий».
Как рассказал Вобликов, мультфильм был создан в качестве его дипломной работы для магистратуры по анимации в Королевском колледже искусств в Лондоне — школе искусства и дизайна номер один в мире. «Насколько мне известно, это первый мультфильм на латышском языке, созданный в этом университете, и определенно первый, который получил престижный титул “Лучшая британская анимационная картина” на фестивале LIAF, где и состоялась его премьера», — отметил он.
При этом, по словам аниматора, это не первая его работа на латышском языке, удостоенная наград в Лондоне и других странах. Его мультфильм 2024 года «Аномалия», выполненный в формате новостного сюжета и с тонким юмором рассказывающий о проблеме алкоголизма в Латвии, в июне этого года получил три национальные награды на церемонии Королевской телевизионной премии. Картина была признана в Великобритании «Лучшим анимационным фильмом», «Лучшим сценарием» и «Лучшим производственным дизайном» в категории бакалаврских работ. «Это также первый случай, когда фильм на латышском языке получил награды такого масштаба в Англии», — добавил Вобликов.
Стоит отметить, что латвийская анимация в последнее время привлекла широкое международное внимание во многом благодаря фильму режиссера Гинтса Зилбалодиса «Поток» 2024 года. Эта лента стала первым фильмом, созданным в Латвии, который был номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» в двух категориях, включая «Лучший международный фильм», и получил награду в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, а сама картина удостоилась также других наград, включая «Золотой глобус», премию «Сезар» и призы ряда кинофестивалей.