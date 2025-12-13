Очередной триумф латвийской анимации - на этот раз на Лондонском международном фестивале

«Тропическая и солнечная атмосфера жарких стран даже через фотографии полностью захватывает фотомастера и сразу пробуждает его интерес. Этот интерес перерастает в хобби — коллекционирование тропических растений в своей квартире, превращая ее в небольшой кусочек джунглей и наполняя жизнь фотомастера тем, чего, возможно, ему не хватало все это время. Однако вскоре хобби превращается в одержимость, и фотомастер начинает копировать все аспекты жизни своего нового клиента, пока в итоге уже не может отличить собственную жизнь от чужих фотографий».