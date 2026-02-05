"Это неправильно": в Эстонии осудили решение Латвии игнорировать российских спортсменов
На Олимпиаде в Милане и Кортине, которая стартует уже на этой неделе, в Латвии не будут показывать выступления российских спортсменов. Как комментирует такое решение спортивный отдел эстонского издания Postimees, это неверный подход.
"О результатах российских спортсменов (на играх они выступают под нейтральным флагом) не сообщают, а если, например, на лед выходит фигурист из России, комментаторы хранят молчание", - пишет Postimees о латвийской технологии отмены спорта РФ.
"Это неправильно. Задача журналистики - рассказывать о событиях и объяснять контекст. Замалчивание реальности не является выходом, потому что именно оно сеет недоверие", - полагают журналисты.
"Правильный и вызывающий доверие подход таков: во-первых, зафиксировать факт - российские спортсмены на Олимпиаде присутствуют и в ряде дисциплин борются за медали. Во-вторых, подчеркнуть, почему это плохо - Россия продолжает бойню в Украине. В-третьих, объяснить причины присутствия российских спортсменов - моральное банкротство Международного олимпийского комитета и его президента Кирсти Ковентри".
"Разумеется, отвратительно, что российские спортсмены участвуют в Олимпиаде, потому что большой спорт в этой стране - инструмент тоталитарного режима. Но замалчивание фактов не делает этих спортсменов несуществующими, а лишь подрывает доверие к тем, кто пытается их «стереть»", - подводят итог спортивные журналисты из Эстонии.
Как ранее писал Otkrito.lv, сначала от отмене российских спортсменов объявил частный телеканал TV3, а потом и общественный вещатель - LSM.