"Это неправильно": в Эстонии осудили решение Латвии игнорировать российских спортсменов

"Разумеется, отвратительно, что российские спортсмены участвуют в Олимпиаде, потому что большой спорт в этой стране - инструмент тоталитарного режима. Но замалчивание фактов не делает этих спортсменов несуществующими, а лишь подрывает доверие к тем, кто пытается их «стереть»", - подводят итог спортивные журналисты из Эстонии.