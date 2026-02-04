Людей в Латвии спросили об их уровне жизни. Ответы оказались поразительными

Большинство респондентов в ЕС предполагают, что в ближайшие пять лет их уровень жизни останется стабильным, однако значительная часть населения (28 %) считает, что он ухудшится. Это особенно заметно в странах, где сильнее ощущается экономическая неопределенность. Наибольшая уверенность в снижении уровня жизни наблюдается среди жителей Франции (45 %), Бельгии (40 %) и Словакии (40 %).