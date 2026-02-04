Людей в Латвии спросили об их уровне жизни. Ответы оказались поразительными
Европейский парламент опубликовал результаты опроса Евробарометра. Геополитические потрясения существенно повлияли на настроения европейцев. Большинство жителей, а именно 52 %, заявляют, что пессимистично смотрят на будущее мира, 39 % утверждают, что пессимистично оценивают будущее ЕС, в то время как 41 % пессимистично смотрят на будущее своей страны.
Говоря о самих себе, результаты выглядят значительно более обнадеживающе: 76 % европейцев настроены оптимистично в отношении своего будущего и будущего своей семьи.
В Латвии опрошенные настроены более оптимистично, чем в среднем по ЕС: 56 % оптимистично смотрят на будущее мира, а на будущее ЕС — 64 %. 59 % оптимистично оценивают будущее Латвии, а будущее свое и своей семьи позитивно видят 75 %.
В Латвии опрошенных больше всего беспокоят конфликты у границ ЕС (72 %), неконтролируемая миграция (70 %) и дроны третьих стран в воздушном пространстве ЕС или вблизи него (59 %).
Большинство респондентов в ЕС предполагают, что в ближайшие пять лет их уровень жизни останется стабильным, однако значительная часть населения (28 %) считает, что он ухудшится. Это особенно заметно в странах, где сильнее ощущается экономическая неопределенность. Наибольшая уверенность в снижении уровня жизни наблюдается среди жителей Франции (45 %), Бельгии (40 %) и Словакии (40 %).
Удивительно, но жители Латвии оказались вторыми по уровню оптимизма в ЕС: 29 % считают, что их уровень жизни вырастет (больше так думают только в Финляндии — 31 % опрошенных), 52 % полагают, что он не изменится, и лишь 16 % прогнозируют его снижение.
На общеевропейском уровне жители ожидают от ЕС укрепления своих позиций в мире, прежде всего за счет усиления обороны и безопасности (40 %, рост на три процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом; в Латвии — 46 %).
Одновременно жители вновь подтверждают значимость базовых ценностей. Мир является ценностью, которую, по мнению жителей, Европейский парламент должен защищать в наибольшей степени (52 %), учитывая текущую геополитическую ситуацию. Среди наиболее важных для жителей ценностей по-прежнему остаются демократия (35 %), свобода слова (23 %), права человека (22 %) и верховенство права (21 %).
В Латвии опрошенные чаще всего называли мир (61 %), свободу слова (31 %), а также демократию и верховенство права (26 %).
Ранее Otkrito.lv писал о том, что уровень материального благополучия жителей Латвии объявлен самым низким во всем ЕС.