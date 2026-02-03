В Латвии готовят гигантский проект, который может стать прорывом в энергетике страны
В энергетическом секторе Латвии намечается поворотный момент, который может изменить как экономическую структуру страны, так и ее роль в европейской зеленой трансформации. Об этом пишет в своем комментарии Торс Арне Педерсен, руководитель компании CIS Liepaja, которая реализует в Лиепае проект строительства комплекса возобновляемой энергетики с заводом по производству зеленого водорода.
Экономический вклад такого проекта будет ощутим на нескольких уровнях. Прямые инвестиции и более ста новых рабочих мест — лишь самая заметная часть. Косвенные выгоды проявятся в цепочках поставок, секторе услуг и налоговых поступлениях, которые после выхода производства на полную мощность могут превышать 600 миллионов евро в год.
Значение зеленого водорода не ограничивается местным благосостоянием. Глобальные прогнозы указывают на резкий рост спроса — от нескольких десятков миллионов тонн в текущем десятилетии до сотен миллионов тонн к 2050 году. В Европейском союзе этот рост стимулируют климатические цели и масштабные инвестиции в инфраструктуру. В Латвии, хотя отрасль пока находится на начальном этапе развития, спрос на зеленый водород в долгосрочной перспективе также может увеличиться на несколько миллионов тонн. Это открывает возможность своевременно занять позиции в секторе, который в будущем станет одним из опорных элементов энергетики.
Однако любая новая технология сталкивается со скепсисом, и зеленый водород не является исключением. В обществе по-прежнему распространены представления о его опасности или низкой эффективности. В реальности производство зеленого водорода основано на давно известном и проверенном процессе — электролизе, при котором с использованием возобновляемой электроэнергии вода разделяется на водород и кислород без выбросов углерода. Технологии становятся все более эффективными и позволяют использовать побочные продукты, например тепло, тем самым повышая общую экономическую отдачу.
С точки зрения безопасности водород не является существенно более опасным, чем другие энергоносители, при условии соблюдения соответствующих процедур. Это подтверждается практикой во многих странах мира, где предприятия по производству зеленого водорода успешно работают в непосредственной близости от жилых зон — от стран Балтии до Германии и Норвегии. Международные стандарты устанавливают четкие буферные расстояния и требования безопасности, которые последовательно соблюдаются. Оценка экологических рисков и превентивные меры являются неотъемлемой частью таких проектов и гарантируют, что безопасность людей не становится предметом компромиссов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия оказалась на высоком месте в ЕС по важному показателю развития энергетики.