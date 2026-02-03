В Латвии готовят гигантский проект, который может стать прорывом в энергетике страны

Значение зеленого водорода не ограничивается местным благосостоянием. Глобальные прогнозы указывают на резкий рост спроса — от нескольких десятков миллионов тонн в текущем десятилетии до сотен миллионов тонн к 2050 году. В Европейском союзе этот рост стимулируют климатические цели и масштабные инвестиции в инфраструктуру. В Латвии, хотя отрасль пока находится на начальном этапе развития, спрос на зеленый водород в долгосрочной перспективе также может увеличиться на несколько миллионов тонн. Это открывает возможность своевременно занять позиции в секторе, который в будущем станет одним из опорных элементов энергетики.