Пассажирам Bolt в Латвии стоит готовиться к неприятным изменениям: цены уже пошли вверх

«Мы понимаем, что рост цен на топливо увеличивает расходы водителей, и серьезно относимся к обеспокоенности наших водителей-партнеров. В настоящее время мы оцениваем наши тарифы в Латвии и готовимся к целенаправленным действиям, чтобы помочь водителям справиться с краткосрочным ростом затрат. 11 марта водители в Риге уже получили уведомление об обновлении цен, и вскоре аналогичные изменения ожидают водителей-партнеров и за пределами Риги. Для большинства категорий, доступных в приложении Bolt в Риге, мы уже повысили минимальные цены поездок на 12,50%-33,33%, и в большинстве категорий эти изменения уже вступили в силу. Исключение составляют категории Taxi и Taxi Comfort, поскольку для поставщиков услуг таксомоторных перевозок действует иное регулирование, установленное нормативными актами. В этих категориях изменения цен вступят в силу 26 марта.