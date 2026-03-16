Пассажирам Bolt в Латвии стоит готовиться к неприятным изменениям: цены уже пошли вверх
С учетом роста цен на топливо, вызванного военным конфликтом на Ближнем Востоке, Bolt пересматривает минимальные цены поездок для водителей-партнеров в Латвии, чтобы оказать необходимую поддержку и помочь справиться с увеличением расходов. До сих пор изменения цен уже вступили в силу в большинстве категорий в Риге, а в ближайшее время изменения затронут водителей и в других городах Латвии.
Руководитель Bolt в Латвии Кристине Безерра-Кьерулфа:
«Мы понимаем, что рост цен на топливо увеличивает расходы водителей, и серьезно относимся к обеспокоенности наших водителей-партнеров. В настоящее время мы оцениваем наши тарифы в Латвии и готовимся к целенаправленным действиям, чтобы помочь водителям справиться с краткосрочным ростом затрат. 11 марта водители в Риге уже получили уведомление об обновлении цен, и вскоре аналогичные изменения ожидают водителей-партнеров и за пределами Риги. Для большинства категорий, доступных в приложении Bolt в Риге, мы уже повысили минимальные цены поездок на 12,50%-33,33%, и в большинстве категорий эти изменения уже вступили в силу. Исключение составляют категории Taxi и Taxi Comfort, поскольку для поставщиков услуг таксомоторных перевозок действует иное регулирование, установленное нормативными актами. В этих категориях изменения цен вступят в силу 26 марта.
Цены на платформе Bolt регулярно пересматриваются и корректируются с учетом рыночных условий, включая спрос, предложение и другие факторы. Наше обязательство по-прежнему заключается в том, чтобы обеспечивать платформу, которая поддерживает возможности заработка для водителей, одновременно предлагая пассажирам надежные и финансово доступные решения для передвижения».