Сегодня 15:04
В Латвии три смерти на водоемах за выходные
Выходные в Латвии обернулись чередой трагедий на воде: трое погибших, двое — после провала под лед
За выходные дни в водоемах погибли три человека, в том числе двое провалившихся под лед, а трое провалившихся под лед были спасены, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В ночь на субботу поступил вызов на бульвар Мейровица в Риге, где под лед канала провалился мужчина. Пожарные спасли мужчину и доставили его на берег
В субботу три человека провалились под лед в Мадонском крае. Два из них были спасены, доставлены на берег и переданы медикам. Еще один человек был найден в воде мертвым.
Вчера утонувший был найден в Даугаве в Огрском крае, а еще один человек погиб подо льдом в Адажском крае.